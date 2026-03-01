„W czasach wielkiej niepewności geopolitycznej, gwałtownych zmian i konfliktów zbrojnych suwerenność energetyczna jest fundamentalnie ważna! Dzięki decyzjom rządu PiS Polacy zostali zabezpieczeni i uniezależnieni od rosyjskich surowców” - podkreślił we wpisie na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.
Wpis Daniela Obajka
Lider PiS w swoim wpisie nawiązał do komentarza europosła PiS i byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka, który na platformie X przedstawił, iż Polska w obliczu obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie jest zabezpieczona energetycznie poprzez działania za czasu rządów PiS.
Wojna na Ukrainie? Niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie? Dzięki naszym licznym działaniom Polska jest bezpieczna energetycznie:
— zdywersyfikowaliśmy dostawy ropy i gazu (umowy między innymi z Saudi Aramco, BP, Equinorem, Sempra Infrastructure, Exxon) oraz całkowicie odcięliśmy się od węglowodorów z Rosji
— wzmocniliśmy własne wydobycie: w kraju, a także w Norwegii
— rozwijaliśmy infrastrukturę - Baltic Pipe, terminal LNG, Naftoport, ropo- i gazociągi, interkonektory oraz zakupiliśmy flotę gazowców
— rozpoczęliśmy i zaawansowaliśmy procesy inwestycyjne w offshore, duży i mały atom (PEJ i SMR)
— podkreślił Daniel Obajtek.
To konsekwentna polityka PiS zagwarantowała nam bezpieczeństwo teraz
— dodał były prezes Orlenu.
Prezes PiS: Zabezpieczyliśmy energetycznie Polaków
Na powyższy wpis zareagował na X prezes PiS Jarosław Kaczyński.
W czasach wielkiej niepewności geopolitycznej, gwałtownych zmian i konfliktów zbrojnych suwerenność energetyczna jest fundamentalnie ważna! Dzięki decyzjom rządu PiS Polacy zostali zabezpieczeni i uniezależnieni od rosyjskich surowców. Decydującą rolę odegrała tutaj sprawność, energia i odwaga pana prezesa Daniela Obajtka oraz kierowanego przez niego zarządu ORLENU
— podkreślił Jarosław Kaczyński.
