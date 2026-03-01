„Trzeba nie mieć nawet krzty honoru i odrobiny rozwagi, żeby w waszej sytuacji - bezpośrednich następców i politycznych spadkobierców komunistycznych zbrodniarzy, gwałcących podstawowe wolności i prawa człowieka, mordujących i katujących polskich patriotów - zabierać dzisiaj głos” - napisał Przemysław Czarnek, odpowiadając na atak Lewicy na Żołnierzy Wyklętych.
Lewica zamieściła w mediach społecznościowych bulwersujący wpis, w którym w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych nazywała polskich bohaterów „żołnierzami przeklętymi”, powielając komunistyczną propagandę z czasów PRL.
Pojęcie „żołnierze wyklęci” to historyczna manipulacja, próbująca wrzucić do jednego worka zarówno bohaterów, takich jak rotmistrz Witold Pilecki, jak i zbrodniarzy, takich jak Rajmund Rajs „Bury”, Józef Kuraś „Ogień” czy Józef Zadzierski „Wołyniak”
— przekonywała Lewica.
Zamiast celebrować Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, zamknijmy ten rozdział i budujmy wspólnotę na faktach i pamięci o prawdziwych bohaterach, których w naszej historii nie brakuje
— pisała.
Żołnierze przeklęci - ponieważ żyli prawem wilka (mordercy z lasu) historia o nich głucho milczy
— napisała Lewica na jednym z plakatów zamieszczonych do wpisu.
Mocna reakcja Czarnka
Na wpis zareagował Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki.
Trzeba nie mieć nawet krzty honoru i odrobiny rozwagi, żeby w waszej sytuacji - bezpośrednich następców i politycznych spadkobierców komunistycznych zbrodniarzy, gwałcących podstawowe wolności i prawa człowieka, mordujących i katujących polskich patriotów - zabierać dzisiaj głos
— wskazał.
Łapy komusze precz od bohaterów polskiej niepodległości i honoru. Relatywizowaliście i fałszowaliście historię przez całe dekady. Ale przegraliście i będziecie przegrywać
— dodał.
