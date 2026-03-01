„Ci bandyci, którzy mordowali żołnierzy niezłomnych i wrzucali ich do bezimiennych dołów, mieli jeden cel, żeby nikt więcej o nich nie pamiętał. Zapewne temu też mają służyć takie inicjatywy, które mają zamazywać historię, żeby zohydzić pamięć o żołnierzach niezłomnych” - mówi dla wPolityce.pl Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, komentując pomysł Lewicy o odszkodowaniach dla rzekomych „ofiar” żołnierzy wyklętych.
1 marca w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Cień na godnym oddawaniu czci pamięci polskich bohaterów położyła niedawna inicjatywa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który wprowadził pod obrady Sejmu skandaliczny projekt ustawy autorstwa posłów lewicy, który ma przyznawać odszkodowania „ofiarom” Żołnierzy Wyklętych.
Zohydzenie pamięci
Inicjatywę tę komentuje w rozmowie z portalem wPolityce.pl Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Kompletnie nie zgadzam się z tym lewackim pomysłem. To jest pisanie historii na nowo, zaprzeczanie jej. To jest element zafałszowywania obrazu o żołnierzach wyklętych
—- wskazuje.
Ci bandyci, którzy mordowali żołnierzy niezłomnych i wrzucali ich do bezimiennych dołów, mieli jeden cel, żeby nikt więcej o nich nie pamiętał. Zapewne temu też mają służyć takie inicjatywy, które mają zamazywać historię, żeby zohydzić pamięć o żołnierzach niezłomnych
— mówi.
Personalny aspekt
Jan Mosiński zwraca uwagę na swój personalny aspekt tej sprawy.
Trudno mi jest mówić bez emocji o tym, bo w mojej rodzinie były takie wzorce. Mój teść był więźniem obozów stalinowskich przez wiele lat. Moi wujowie walczyli w Armii Krajowej
— przekazuje.
Nie mogę więc spokojnie patrzeć na to, co te czerwone lewactwo chce zrobić z tą pamięcią
— podkreśla.
