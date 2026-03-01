Marszałkiem Sejmu jest dziś postkomunista Włodzimierz Czarzasty. W jaki sposób druga osoba w państwie godzi dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych z własnym światopoglądem? Raczej nie godzi. Czarzasty zasłynął swoją skandaliczną wypowiedzią nt. Żołnierzy Wyklętych, których w 2018 r. nazwał bandytami, mordercami i gwałcicielami. Jednocześnie schował się za stwierdzeniem, że część miała także ideały. „Na to odpowiedź prof. Jan Żaryn. Posłuchajcie i podajcie dalej! Cześć i Chwała Bohaterom” - przypomniał w mediach społecznościowych europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
Jak co roku 1 marca – w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w nocnym VII Biegu Wyklętych, a w mediach społecznościowych napisał, że „przywracamy należne miejsce w historii tym, których komunistyczny system próbował wymazać z narodowej pamięci”.
Ich niezłomność, wierność i gotowość do największych poświęceń pozostają wzorem patriotycznej postawy oraz odpowiedzialności za państwo. Polska jest z nich dumna
— napisał prezydent RP Karol Nawrocki w serwisie X.
Niestety słowa prezydenta nie dotyczą jedynie przeszłości. Postkomuniści, także dziś chcą wmówić Polakom, że Żołnierze Wyklęci to bandyci.
Postkomunista Czarzasty
Zgodnie z zapowiedzią marszałek postkomunista Włodzimierz Czarzasty wprowadził pod obrady Sejmu skandaliczny projekt ustawy autorstwa posłów Lewicy, który ma przyznawać odszkodowania „ofiarom” Żołnierzy Wyklętych. Jego treść w trakcie pierwszego czytania prezentowała poseł Anna Maria Żukowska, która powiedziała, że nie walczyli oni o niepodległy byt państwa polskiego, ale dokonywali czystek etnicznych i religijnych. Czarzasty, który prze ku uchwaleniu tej skandalicznej ustawy od lat wygłasza pogląd, który jest powieleniem komunistycznej propagandy.
Szokujący popis komunistycznej, skrajnie stalinowskiej propagandy Czarzasty dał w 2018 r. na antenie TVP. W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypomniał o tym w mediach społecznościowych europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
Czarzasty z komunistycznym przekazem o Żołnierzach Wyklętych. Na to odpowiedź prof. Jan Żaryn. Posłuchajcie i podajcie dalej! Cześć i Chwała Bohaterom
— napisał na X polityk Prawa i Sprawiedliości.
W rozmowie z senatorem prof. Janem Żarynem i Krzysztofem Ziemcem postkomunista Czarzasty stwierdził, że duża część, walczących o niepodległość, żołnierzy powojennego podziemia to zwyrodnialcy mordujący dzieci i starców! Przy okazji przekonywał, że polska prawica jest antysemicka i wspiera faszystów.
Prawda to jest taka, że byli i uczciwi, i bandyci, i mordercy, i gwałciciele, i ludzie walczący o swoje ideały
— oświadczył Czarzasty.
Taka była prawda, panie profesorze?
— pytał zszokowany tymi słowami red. Krzysztof Ziemiec.
Nie, nie. To są pomówienia wyciągnięte z czasów komunistycznych i zeznań i propagandy okresu stalinowskiego. Wtedy rzeczywiście tak ci ludzie byli charakteryzowani. A w tych konkretnych przykładach także jest strasznie dużo pomówień, ponieważ ta rzeczywistość Żołnierzy Wyklętych wychodzi z jednego kanonicznego zdania. To byli ludzie, którzy wywodzili się z Polskiego Państwa Podziemnego na ogół z Armii Krajowej bądź z Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz z innych poakowskich formacji, którzy walczyli o niepodległość
— wyjaśnił prof. Żaryn.
Podsumowanie
Czy można się spodziewać, że postkomuniści, którzy wraz rządami Donald Tuska wrócili na wysokie stołki, zmienią zdanie o bohaterach walczących z sowieckim najeźdźcą? Chyba tylko wówczas, kiedy uznają, że ich aktywna przeszłość w czasach PRL nie była służbą Polsce, ale reżimowi, który polski nardów zniewalał.
