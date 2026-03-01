Prof. Sławomir Cenckiewicz zabrał głos ws. programu SAFE. „Pan prezydent nie podjął decyzji, pewnie się zastanawia. My też analizujemy dalej tę sprawę. Chcielibyśmy przedyskutować te kwestie dalej z przedstawicielami rządu. Przypomnę, że umowa kredytowa nadal jest nieznana. Nie wiem jak wyglądają negocjacje na temat samego sposobu zaciągnięcia tej pożyczki, tego kredytu” - powiedział szef BBN na antenie Polsat News.
Sejm zaakceptował w zeszłym tygodniu cztery senackie poprawki do ustawy wdrażającej program unijnych pożyczek na dozbrojenie SAFE. Poprawki przewidują m.in. spłatę pożyczek spoza budżetu MON i ochronę antykorupcyjną projektu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jeszcze tego dnia podpisze ustawę i skieruje ją do prezydenta. Karol Nawrocki będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Obajtek zdławił atak Szłapki. Pokazał mu uzasadnienie do ustawy o SAFE. „Zaszyte są kamienie milowe. To próba ograniczenia suwerenności!”
Ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE. Polska jest największym beneficjentem tego unijnego programu - może z niego pozyskać ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków ma trafić do polskich firm zbrojeniowych.
Prezydent nie podjął decyzji
O to jaka będzie decyzja prezydenta w sprawie ustawy o SAFE Cenckiewicz był pytany w niedzielę w Polsat News w programie „Śniadanie Rymanowskiego” .
Pan prezydent nie podjął decyzji, pewnie się zastanawia. My też analizujemy dalej tę sprawę. Chcielibyśmy przedyskutować te kwestie dalej z przedstawicielami rządu. Przypomnę, że umowa kredytowa nadal jest nieznana. Nie wiem jak wyglądają negocjacje na temat samego sposobu zaciągnięcia tej pożyczki, tego kredytu. To wszystko jest w toku. Ważne są też kwestie ekonomiczne
— zaznaczył szef BBN.
CZYTAJ TAKŻE: Komisja Europejska już gra pieniędzmi z SAFE. Politico: KE opóźnia wypłatę z funduszy dla Węgrów. To presja na Budapeszt
„Pogłębić rozmowy dotyczące samej umowy kredytowej”
Dodał też, że wcześniej był prowadzony dialog w tej sprawie przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, w których uczestniczył on i szef KPRP Zbigniew Bogucki, oraz rządu, głównie z pełnomocniczką rządu ds. programu SAFE Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką.
Chcielibyśmy, mając ten czas kilku tygodni, pogłębić rozmowy dotyczące samej umowy kredytowej
— podkreślił prof. Cenckiewicz. Jak dodał, w tej sprawie prowadzone są konsultacje np. z ekonomistami.
Musimy się zastanowić, jak nawet po SAFE, finansować siły zbrojne, żeby zrealizować ten projekt modernizacji, o którym mówi Sztab Generalny WP, do roku 2039 - podkreślił.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Niemiecki koncern zbrojeniowy zapowiada: Planujemy ekspansję na wschodni rynek. Polska jest idealnym miejscem
Koalicja 13 Grudnia uparcie broni SAFE
Rzecznik klubu Koalicji Obywatelskiej, posłanka Dorota Łoboda powiedziała, że cały czas mam nadzieje, iż prezydent ustawę o SAFE podpisze.
Choć jeśli jej nie podpisze, to nadal będziemy wydawać pieniądze z programu SAFE, tyle tylko, że będą szły przez fundusz wsparcia sił zbrojnych i np. nie skorzysta z nich Policja czy Straż Pożarna
— zauważyła.
Sprawa SAFE stała się w ostatnich tygodniach przedmiotem sporu politycznego między rządem i opozycją. Rządzący podkreślali, że niskooprocentowane pożyczki z odroczoną spłatą to niespotykana szansa zarówno na modernizację polskiego wojska, jak i rozbudowę polskiego przemysłu obronnego. Jako dużą szansę dla Wojska Polskiego SAFE postrzegają także generałowie, w tym szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła oraz szef odpowiedzialnej za zakupy sprzętu Agencji Uzbrojenia gen. Artur Kuptel.
CZYTAJ TAKŻE: Sławomir Cenckiewicz dla agencji Bloomberg: Polska potrzebuje technologii przyszłości. To więcej niż SAFE
Opozycja widzi w SAFE zagrożenie
Opozycja - w tym PiS i Konfederacja - natomiast zgłaszała wątpliwości. Dotyczyły one przede wszystkim deklaracji rządu, który twierdzi, że 89 proc. środków z SAFE zostanie wydanych w Polsce. Opozycja również twierdzi, że w programie jest zaszyty jakiś mechanizm warunkowości, który pozwoli KE ingerować w polską politykę obronną. Wśród zagrożeń opozycja wymieniała także m.in. możliwy spadek zamówień obronnych składanych u pozaeuropejskich partnerów, czyli przede wszystkim w USA i Korei Południowej.
Konieczność wyjaśnienia tych wątpliwości przed ewentualnym podpisaniem ustawy komunikował w ostatnich tygodniach także prezydent RP Karol Nawrocki - program SAFE m.in. stał się jednym z kluczowych tematów posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbyło się 11 lutego, oraz środowej odprawy kadry dowódczej.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk chciał promować program SAFE przy użyciu AI. Nie udało się. „Na tym nagraniu nasze pojazdy wylatują w powietrze jeden za drugim”
xyz/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754400-prof-cenckiewicz-ws-safe-umowa-kredytowa-nadal-jest-nieznana
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.