„1 marca czcimy Żołnierzy Wyklętych. Tych, którzy oddali życie za to, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju, mówić po polsku. A przecież poprzednicy ideologiczni pana Czarzastego wysługiwali się sowieckim okupantom i walczyli właśnie z tymi, którzy chcieli nosić polskiego orła na czapce, na piersi” - mówi w rozmowie z wPolityce.pl Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP.
1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przypada on w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
W tym roku uroczystość ta odbywa się niedługo po tym, jak postkomunista marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wprowadził pod obrady Sejmu skandaliczny projekt ustawy autorstwa posłów lewicy, który ma przyznawać odszkodowania „ofiarom” Żołnierzy Wyklętych.
Skandal
Pytamy Adama Andruszkiewicza, wiceszefa Kancelarii Prezydenta RP o to, jak patrzy na to, że po tylu latach walki o pamięć o Żołnierzach Wyklętych, za czasów rządów koalicji 13 grudnia składany jest taki projekt.
To skandal, że komuniści dzisiaj ponoszą głowę po tylu latach rzekomo wolnej Polski i po tylu latach sowieckiej okupacji. Komunista, który jest dzisiaj marszałkiem Sejmu, ubliża naszym bohaterom, którzy walczyli o wolną Polskę właśnie takimi projektami
— wskazuje.
Dzisiaj jest taki dzień, w którym pan Czarzasty i cała ta zgraja, powinni siedzieć cicho
— zaznacza.
1 marca czcimy Żołnierzy Wyklętych. Tych, którzy oddali życie za to, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju, mówić po polsku. A przecież poprzednicy ideologiczni pana Czarzastego wysługiwali się sowieckim okupantom i walczyli właśnie z tymi, którzy chcieli nosić polskiego orła na czapce, na piersi
— zauważa.
