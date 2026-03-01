„Czy do tego, żeby zobaczyć jaki bałagan i jaka obrzydliwa sytuacja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski także gospodarcze, potrzebujemy opinii ekspertów? Nie, wystarczy, że spojrzymy jak wyglądają finanse poszczególnych rodzin, rachunki za prąd, moc polskiego pieniądza, bezrobocie, w którym kierunku to idzie” - powiedział poseł PiS Piotr Kaleta w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do agencji Fitch, która zmieniła perspektywę Polski na negatywną.
Polityk opozycji skomentował brak reakcji polskiego rządu ws. ewakuowania Polaków z Bliskiego Wschodu.
Jeżeli ktoś przygląda się Donaldowi Tuskowi i jego ekipie, to zaskoczenia nie ma […] Nie można się spodziewać niczego dobrego po tych osobach, oni się na niczym nie znają. Czy naprawdę potrzeba się znać? Można powiedzieć, że niekoniecznie, wystarczy czuć ducha naszej narodowej wspólnoty …
