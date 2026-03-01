Polska zaciągając wieloletnią pożyczkę z SAFE o zmiennym oprocentowaniu będzie musiała wypełniać kamienie milowe, czyli tak jak przy KPO. W przeciwnym razie pieniędzy nie zobaczy. „Są różnego rodzaju kamienie milowe, czyli znów chcą włączyć pseudomechanizm praworządności, by zawsze mieć trzymanie na Polskę” - powiedział europoseł Daniel Obajtek w mediach społecznościowych. Ponieważ rzecznik rządu Adam Szłapka oskarżył Obajtka o kłamstwo, ten pokazał mu skan uzasadnienia ustawy o SAFE, którą właśnie przyjął Sejm.
Parlament głosami koalicji rządzącej przeforsował ustawę, która ma dać prawo rządowi Donalda Tuska do zaciągnięcia wieloletniej pożyczki o zmiennym oprocentowaniu z funduszu SAFE. O tym, czy wejdzie ona w życie, zdecyduje prezydent Karol Nawrocki. Niestety opinia publiczna nie jest informowana o szczegółach ogromnego długu, który obciąży budżet państwa na kilkadziesiąt lat. Najwięcej zastrzeżeń dotyczy nie tylko ograniczenia zakupów do krajów UE, ale także mechanizmu warunkowości, który Polakom bardzo źle się kojarzy, z politycznym blokowaniem przez kilka lat funduszy KPO.
Okazuje się, że jednym z elementów warunkowości są - tak jak przy KPO - kamienie milowe. Od ich spełnienia zależała w przeszłości wypłata środków z KPO. Choć nikt nie wie, czego mogą dotyczyć, to są uzasadnione przypuszczenia, że także „praworządności”, ale rozumianej po brukselsku. Czyli rozumianej, jako gwarancja sprawowania rządów w Polsce przez opcję spolegliwą wobec Komisji Europejskiej.
Chcą trzymać Polskę na smyczy SAFE
Do zapisu dotyczącego kamieni milowych, które ma spełniać Polska zaciągając pożyczkę z SAFE dotarł europoseł PiS Daniem Obajtek.
W SAFE zaszyte są kamienie milowe, to kolejna próba ograniczenia naszej suwerenności!
— zapisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Daniel Obajtek, który dołączył do wpisu nagranie ze swoją oceną programu SAFE.
To Bruksela decyduje, na co mamy wydać pożyczkę. Na co mamy wydać pożyczkę, w jakim kierunku mamy realizować sprawy uzbrojenia. Mało to, są zapisy, które mówią, że tam jest mechanizm również warunkowy. Są różnego rodzaju kamienie milowe, czyli znów chcą włączyć pseudomechanizm praworządności, by zawsze mieć trzymanie na Polskę
— powiedział były prezes PKN Orlen i przypominał słowa Donalda Tuska.
Tylko w kraju, gdzie mamy niezależne sądownictwo. sprawną prokuraturę, jasne przepisy prawa, zabezpieczenia antykorupcyjne. Tylko w takim kraju jest pewność, że te bardzo duże pieniądze nie zostaną zmarnowane
— oświadczył nie tak dawno premier koalicyjnego rządu.
Nerwowa reakcja Szłapki
Słów Obajtka wysłuchał rzecznik rządu Adam Szłapka, ale widać, że nie bardzo go zrozumiał. Oskarżył europosła PiS o kłamstwo.
Uwaga! Obajtek kłamie. W SAFE nie ma żadnych kamieni milowych. Kamienie milowe zatwierdził Morawiecki w KPO
— stwierdził w mediach społecznościowych Szłapka.
Na odpowiedź długo nie musiał czekać. Były prezes PKN Orlen pokazał skan odpowiedniego dokumentu.
A co jest w uzasadnieniu ustawy, Panie Rzeczniku?
— napisał w mediach społecznościowych Obajtek.
Tu są kamienie milowe
Z zamieszczonego w sieci przez Obajtka skanu dokumentu jasno wynika, że pożyczka z SAFE obwarowana jest kamieniami milowymi. Podobnie było z KPO.
O kamieniach milowych jest mowa w zapisach dotyczących rozwiązań technicznych, które mają służyć „zapewnieniu ciągłości finansowania zadań o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, przy jednoczesnym zachowaniu rygorów wynikających z przepisów o finansach publicznych oraz rozporządzenia SAFE”.
Należy wskazać, że pożyczka SAFE przewiduje wypłatę pierwszej transzy pożyczki w formie zaliczki w wysokości 15 proc. wartości pożyczki, niezwłocznie po zawarciu umowy pożyczki. Wnioski o kolejne transze pożyczki składane są do Komisji Europejskiej w kwietniu i październiku każdego roku (w roku 2026 r. tylko październik) w zakresie zrealizowanych kamieni milowych.
— czytamy w uzasadnieniu do ustawy o SAFE.
Do tego wpisu Daniela Obajtka komentarza Szłapki już nie było.
Pojawił się za to komentarz posła PiS Radosława Fogla.
Rzecznik rządu: Nie ma żadnych kamieni milowych! Tymczasem ustawa
— podkreślił w mediach społecznościowych
Jako obywatel chciałabym wiedzieć, jakie kamienie milowe, kamienie młyńskie ma Polska osiągnąć, żeby otrzymywać kolejne transze pożyczki SAFE?
— zapytała z kolei przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
