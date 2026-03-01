Co będzie dalej z Iranem? Jaką drogą pójdą Irańczycy? Czy wybuchnie wojna domowa, czy raczej dojdzie do porozumienia pomiędzy zwolennikami upadającego reżimu ajatollahów, a jego przeciwnikami? „Moim zdaniem i znając kulturą perską Irańczyków, ale nikogo nie obrażając, oni w trudnych momentach, mimo że bardzo się różnią, potrafią znaleźć jakieś wyjście z sytuacji” - powiedział w Telewizji wPolsce24 mieszkający w Polsce od wielu lat Jahiar Irani.
Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły atak z powietrza na Iran. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Media społecznościowe obiegły nagrania Irańczyków cieszących się z uderzenia we władze, przeciwko którym w zeszłym miesiącu odbywały się masowe protesty. W wielu krajach zorganizowane zostały spontaniczne manifestacje Irańczyków na emigracji. Cyrus Reza Pahlavi, który jest najstarszym synem ostatniego szacha Iranu, wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że celem uderzenia nie jest naród irański, ale „Republika Islamska, jej aparat represji i machina śmierci”. Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, zginął wczoraj rano w swoim biurze. W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę.
Będzie duża zmiana
Mieszkający w Polsce od 1979 roku, czyli od rewolucji islamskiej w Iranie muzyk Jahiar Irani uważa, że to, co się stało, nie jest narodową tragedią, ale szansą na zmianę brutalnego reżimu.
To takie coś niebywałego. Ludzie tańczyli na ulicy i tańczą do tej pory, że zginął ktoś, kto zamordował przez ostatnie 40 dni 150 tys. ludzi, którzy protestowali na ulicach. Ci ludzie chcieli po prostu walczyć o swoją wolność, o swoje zdanie, żeby kobiety mogły chodzić po ulicy bez chust. Dlaczego mają tyle ropy, w kraju nic nie ma. Dlaczego niektóre rodzinny nie mogą jeść w ciągu roku na przykład czerwonego mięsa. Ludzie tańczą na ulicach, a ja dostałem dużo wiadomości i telefonów, bo choć nikt nie marzy wojnie w swoim kraju, to ludzie cieszą się, że jest, bo wiedzą, że będzie duża zmiana
— powiedział w Telewizji wPolsce24 Jahiar Irani.
„Potrafią znaleźć jakieś wyjście z sytuacji”
Cały świat zastanawia się, czy w Iranie wybuchną zamieszki, jakaś nowa rewolucja, która doprowadzi do całkowitej zmiany władzy. Czy będzie wojna domowa, która trwale podzieli społeczeństwo?
Według mnie, nie. Dlaczego? Nie chcę porównywać Irańczyków do żadnego kraju, bo Irańczycy mają w sobie coś. Oczywiście jest tam część muzułmanów, którzy stoją za tym reżimem, ale są też ludzie, którzy nie chcą tego reżimu. Ci, którzy nie chcą tego reżimu, też są muzułmanami, ale przez jego działania nabrali wątpliwości. A ci, którzy stoją po drugiej stronie (zwolennicy reżimu – przyp. red.) mówią, że Allah i tak dalej, nie mają wyboru, bo przez 48 lat byli po ich stronie, a teraz nagle chcą to zmienić, iść inną drogą?
— ocenia gość Telewizji wPolsce24. W opinii Irańczyka obecna sytuacja otwiera wiele scenariuszy.
Nasz król Reza Pahlavi, który chce wrócić, na razie mówi, że jeżeli będziecie chcieli królestwo, to będziecie mieli królestwo. Jeżeli chcecie mieć demokratyczny kraj, to będą wybory. Oczywiście ustabilizujemy sytuację po wojnie i będą bardzo demokratyczne wybory. Wtedy ludzie wybiorą kogo zechcą
— podkreślił Jahiar Irani, który jednak nie ma złudzeń, że jakieś zamieszanie w kraju będzie na pewno.
Zawsze kiedy rewolucja wybucha i wtedy coś się dzieje. Moim zdaniem i znając kulturę perską Irańczyków, ale nikogo nie obrażając, oni potrafią w trudnych momentach, mimo że bardzo się różnią, potrafią znaleźć jakieś wyjście z sytuacji
— uważa mieszkający od wielu lat w Polsce Jahiar Irani
