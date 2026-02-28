Szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz na antenie Polsat News wypowiadał się na temat ataku USA i Izraela na Iran. „Byliśmy sukcesywnie informowani o sytuacji wokół Iranu przez sojuszników oraz bezpośrednio i pośrednio poprzez polskie instytucje państwowe – ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego na czele” - podkreślił szef BBN.
Dziś z samego rana Izrael i USA przeprowadziły serię uderzeń na Iran, aby powstrzymać rozwój programu nuklearnego Teheranu. Czy prezydent Karol Nawrocki od początku miał precyzyjne informacje o przebiegu całej tej sytuacji?
Pan Prezydent był na bieżąco wyposażany w informacje. Również w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego analitycy kierunkowi analizowali proces rozmów pokojowych, które nie doprowadziły do żadnego pozytywnego rozwiązania między Amerykanami a Iranem. Innymi słowy, na bieżąco cała sprawa była monitorowana i wewnętrznie i z zewnątrz. Stąd dzisiejsza operacja nie była dla nas wszystkich, a dla Prezydenta przede wszystkim, zaskoczeniem
— podkreślił prof. Sławomir Cenckiewicz.
Bezpieczeństwo Polaków na Bliskim Wschodzie
Za bezpieczeństwo Polaków odpowiada oczywiście rząd, ale Prezydent w ostatnich dniach był informowany również przez sojuszników, że strona polska musi – szczególnie niejako w przededniu czy przed możliwą operacją – zabezpieczyć własnych obywateli w regionie. W tym kierunku szły również ostrzeżenia ze strony sojuszników. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Zwierzchnika Sił Zbrojnych bardzo istotne jest bezpieczeństwo naszych żołnierzy. Przypomnę, że w bezpośrednio sąsiadującym z teatrem działań wojennych regionie Polska posiada kontyngenty wojskowe – nieduże, ale jednak – w Iraku, w Katarze, w Turcji, w Jordanii, w Libanie. Mamy też ataszaty w kilku krajach – i w Iranie, i w Libanie, w Iraku, w Izraelu, w Arabii Saudyjskiej. To wszystko musi zostać zabezpieczone i jest zabezpieczane. Mamy informacje o tym, że sprawa jest na bieżąco nie tylko monitorowana, ale i realizowana przez agendy rządowe
— zaznaczył szef BBN.
Na pewno polscy żołnierze tam w regionie funkcjonują w sytuacji alertowej. Weźmy pod uwagę, że Iran realizuje aktualnie działania odwetowe na bazy amerykańskie usytuowane w regionie, również na wojska czy siły USA zgromadzone wokół teatru działań. A więc wszędzie tam, gdzie są również Polacy, trzeba się z liczyć z zagrożeniem dla nich. To musi być i jest brane pod uwagę, jeśli chodzi o ewentualnościowe działania związane z zabezpieczeniem, zapewnieniem im bezpieczeństwa
— mówił.
„Sytuacja jest poważna”
Prof. Cenckiewicz wskazał, jak ważne jest obecnie to, by ostrzegać Polaków przed sytuacją w Iranie.
Sytuacja jest poważna. Sprawa apeli do Polaków musi być i jest koordynowana z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i wierzę w to, że wszystko jest na dobrej drodze. Zresztą komunikaty z ostrzeżeniami były już wcześniej publikowane przez MSZ, również przez premiera Donalda Tuska. Jak się wydaje, wszystko pod tym względem jest realizowane. Nie ma potrzeby, żeby Prezydent czy BBN aktualnie apelowali o tego typu działania, sugerując, jakby one nie były realizowane. Nic z tych rzeczy. Polska dba o swoich obywateli i wszystko to jest aktualnie realizowane
— podkreślił.
Prezydent Karol Nawrocki i rzecznik prasowy Prezydenta, Minister Rafał Leśkiewicz będą o tych sprawach ewentualnych spotkań, rozmów czy konsultacji na bieżąco informowali. Mogę tylko ogólnie powiedzieć, że również dzisiaj w godzinach porannych, Prezydent odbył pewne konsultacje, ale na komunikaty poczekajmy. Prezydent jest stałym kontakcie z naszymi sojusznikami, z kwaterą główną NATO, z wszystkimi najważniejszymi w tej sprawie urzędami również w Polsce, które także utrzymują kontakty z naszymi sojusznikami. Wszystko jest pod informacyjną kontrolą. Prezydent jest na bieżąco informowany. Również Biuro Bezpieczeństwa Narodowego odgrywa tutaj bardzo ważną rolę pośrednicząc w części z tych kontaktów
— powiedział szef BBN.
