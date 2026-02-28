„Pokazaliśmy, że działając wspólnie, potrafimy zwyciężać. Przed nami wytężony czas pracy i przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej. Marsz rozpoczynamy 7 marca 2026 r.!” - napisał na portalu X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Lider PiS w swoim wpisie podkreślił konieczność zachowania jedności.
Receptą na zwycięstwo jest jedność, a wszelkie próby jej podważania to realizowanie scenariusza obecnej koalicji rządzącej. Pokazaliśmy, że działając wspólnie, potrafimy zwyciężać
— zaznaczył.
Kaczyński w swoim wpisie zaznaczył, że przed jego partią „wytężony czas pracy i przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej”.
Przed nami wytężony czas pracy i przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej. Marsz rozpoczynamy 7 marca 2026 r.! Szczegóły już wkrótce. Bądźmy razem. Tylko zwycięstwo zjednoczonego obozu patriotycznego zapewni Polsce bezpieczną i stabilną przyszłość
— czytamy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754365-prezes-pis-wzywa-swoj-oboz-do-jednosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.