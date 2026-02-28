Prezes PiS wzywa swój obóz do jedności: Przed nami wytężony czas pracy i przygotowania do kampanii. Marsz rozpoczynamy 7 marca 2026 r.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Pokazaliśmy, że działając wspólnie, potrafimy zwyciężać. Przed nami wytężony czas pracy i przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej. Marsz rozpoczynamy 7 marca 2026 r.!” - napisał na portalu X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Lider PiS w swoim wpisie podkreślił konieczność zachowania jedności.

Receptą na zwycięstwo jest jedność, a wszelkie próby jej podważania to realizowanie scenariusza obecnej koalicji rządzącej. Pokazaliśmy, że działając wspólnie, potrafimy zwyciężać

— zaznaczył.

Kaczyński w swoim wpisie zaznaczył, że przed jego partią „wytężony czas pracy i przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej”.

Przed nami wytężony czas pracy i przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej. Marsz rozpoczynamy 7 marca 2026 r.! Szczegóły już wkrótce. Bądźmy razem. Tylko zwycięstwo zjednoczonego obozu patriotycznego zapewni Polsce bezpieczną i stabilną przyszłość

— czytamy.

