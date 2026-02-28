Dziś w sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się debata zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków”, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele Ruchu Obrony Granic, stowarzyszenia Ordo Iuris czy Młodzieży Wszechpolskiej.
Na zaproszenie NSZZ „Solidarność” do Gdańska przyjechali w sobotę m.in. przedstawiciele Solidarności Rolników Indywidualnych, Ruchu Obrony Granic, Klubów Gazety Polskiej oraz związkowcy ze Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Orka”.
Na sali byli także przedstawiciele Prawników dla Polski, Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”, Ordo Iuris, Stowarzyszenia Czystego Powietrza i Energii, Stowarzyszenie Pokolenie, Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, Młodzieży Wszechpolskiej, a także Marszu Niepodległości.
Dialog ponad podziałami
Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, przewodniczący Piotr Duda powitał przybyłych gości i apelował o dialog „ponad podziałami” wspomnianych środowisk. Przypomniał też zgromadzonym, że trzynaście lat temu w sali BHP zorganizowano podobne wydarzenia pod nazwą „Platforma Oburzonych” z udziałem Pawła Kukiza.
To było w momencie, kiedy związki zawodowe wyszły z Komisji Trójstronnej, bo nie chcieliśmy być tylko statystami w Komisji i nie chcieliśmy słuchać tego, co premier Tusk miał nam wówczas do zakomunikowania
— mówił Piotr Duda.
Nie sądziłem, że po trzynastu latach będziemy robić powtórkę naszego spotkania. Chociaż nie nazywamy tego dziś „Platformą Oburzonych”, ale jak patrzę na twarze i to, co czuję w sercu to jestem oburzony. Oburzony jestem tym co się dzieje, jeśli chodzi o dialog społeczny w naszym kraju i nie tylko. (…) Dzisiaj tego dialogu kompletnie nie ma
— powiedział Duda.
Do spotkania wspomnianego przez Piotra Dudę doszło w połowie marca 2013 r. Zaangażowane wówczas w rozmowy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe nie utworzyły jednego środowiska politycznego. Paweł Kukiz dwa lata później uzyskał jednak trzeci wynik wyborczy w wyborach prezydenckich zyskując w pierwszej turze 20,8 proc. poparcia.
