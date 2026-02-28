Sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości pomiędzy poszczególnymi frakcjami pozostaje napięta. „Myślę, że w dużej mierze ta walka frakcyjna to nie jest walka o potencjalne stanowisko premiera. To jest walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim” - oceniła na antenie Telewizji wPolsce24 Aleksandra Jakubowska. „To już nie są żarty” - wskazał natomiast Jacek Karnowski.
Gośćmi Jacka Karnowskiego w „Salonie dziennikarskim” Telewizji wPolsce24 byli publicyści: Aleksandra Jakubowska, Wojciech Biedroń, Piotr Semka oraz Bartłomiej Graczak.
Jednym z tematów rozmów była kwestia napięć w Prawie i Sprawiedliwości.
Mamy taki nastrój, że te spory frakcyjne są tak jakby krok bliżej rozłamu, że grupa premiera Mateusza Morawieckiego naprawdę może pójść na swoje, że to już nie są żarty. Mamy troszkę inny poziom temperatury wokół tej sprawy
— wskazał Jacek Karnowski.
„Przestańcie się kłócić”
Wojciech Biedroń zauważył, że widzowie Telewizji wPolsce24 w komentarzach, odnosząc się do sprawy sporów w PiS, piszą głównie jeden tekst: „przestańcie się kłócić”.
A może jest tak, że prawica musi sięgnąć dna, może prawica musi przegrać kolejne wybory, może prawica musi się rozpaść, osiąść na dnie jak muł, a potem może kiedyś wstanie
— zaznaczył.
Możemy dalej udawać, że nic się nie dzieje w PiS-ie, a dzieje się bardzo dużo i bardzo dużo złego, bo te frakcje naprawdę szczerze toczą wojnę i to nie jest jakaś dyskusja o wyrazy, tylko to jest kwestia o pryncypia
— podkreślił Biedroń.
Motywy walki
Aleksandra Jakubowska zastanawiała się, jaki był cel ogłoszenia przez prezesa Kaczyńskiego tego, że w marcu poda kandydaturę potencjalnego kandydata na premiera.
To jest trochę dziwne, dwa lata prawie przed wyborami
— wskazała.
Jacek Karnowski zauważył, że być może chodzi o to, aby uciąć spekulacje i pojednać zwaśnione strony.
Myślę, że w dużej mierze ta walka frakcyjna to nie jest walka o potencjalne stanowisko premiera. To jest walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim
— podkreśliła Jakubowska.
Podstawowe pytania
Bartłomiej Graczak zwrócił uwagę, że chociaż w PiS toczy się burzliwa dyskusja wewnętrzna, to wciąż nie ma odpowiedzi na podstawowe pytania - w którą stronę PiS ma iść jako partia i kto rządzi.
Wszyscy oczywiście wiemy, że prezesem jest Jarosław Kaczyński, ale czy na pewno ma przełożenie na to, jak funkcjonuje partia? Bo nie raz, nie dwa Jarosław Kaczyński mówił, że będą konsekwencje za różnego rodzaju zachowania, niesubordynacje. Są jakieś wnioski do komisji etyki, ale nie ma odpowiedzi
— zaznaczył Graczak.
Złamany zakaz
Głos zabrał także Piotr Semka.
Zaskoczył mnie Morawiecki, który złamał zakaz prezesa. Oczywiście on się powołuje na wcześniejszą wypowiedź Jakiego, ale Jaki był pytany o to na wiecu i jednak nie wymienił nazwiska. Morawiecki wyskoczył z personalnym atakiem na Patryka Jakiego
— zauważył.
Piotr Semka zauważył, że chociaż Morawiecki zawsze podkreślał swoją niezależność, to jednocześnie deklarował, że nie będzie robił nic, aby destabilizować partię.
Teraz jednak tak zrobił. Zrobiło to bardzo duże złe wrażenie w partii. I powoli będzie narastać takie przekonanie, że Morawiecki zabierze grupę bardzo sprawnych i dobrze ocenianych merytorycznie polityków, ale jednak wreszcie musi być spokój. Oczywiście tutaj uspokoić się też musi frakcja Solpolu, bo ona też jest pierwsza do bitki w takich sytuacjach
— podkreślił.
