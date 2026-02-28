TYLKO U NAS

Prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski ocenia sytuację geopolityczną po ataku Izraela i USA na Iran. / autor: Fratria
Prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski ocenia sytuację geopolityczną po ataku Izraela i USA na Iran. / autor: Fratria

Co izraelsko-amerykański atak na Iran oznacza do Rosji, jak odczytuje go Putin i czy jest w stanie na niego zareagować? W ocenie prof. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego Rosja nie tylko nie włączy się w konflikt, ale nie będzie mieć też wystarczająco dużo siły, aby dokonać innych posunięć, by wykorzystać tę sytuację. „To pokazuje Putinowi, że Stany Zjednoczone dysponują potężną zdolnością projekcji siły wojskowej na długi dystans i nie wahają się jej użyć w sensie politycznym i moralnym. Mają zdolność podjęcia decyzji o jej użyciu. Nie gadają tylko, jak Europejczycy” - ocenił politolog w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Stany Zjednoczone i Izrael prowadzą od rana ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, i zapowiedział,…

