Co izraelsko-amerykański atak na Iran oznacza do Rosji, jak odczytuje go Putin i czy jest w stanie na niego zareagować? W ocenie prof. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego Rosja nie tylko nie włączy się w konflikt, ale nie będzie mieć też wystarczająco dużo siły, aby dokonać innych posunięć, by wykorzystać tę sytuację. „To pokazuje Putinowi, że Stany Zjednoczone dysponują potężną zdolnością projekcji siły wojskowej na długi dystans i nie wahają się jej użyć w sensie politycznym i moralnym. Mają zdolność podjęcia decyzji o jej użyciu. Nie gadają tylko, jak Europejczycy” - ocenił politolog w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Stany Zjednoczone i Izrael prowadzą od rana ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, i zapowiedział,…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754353-zurawski-vel-grajewski-atak-na-iran-to-jasny-sygnal-dla-putina