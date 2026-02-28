Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości ścigany obecnie przez upolitycznioną prokuraturę, odniósł się do absurdalnych oskarżeń obecnego szefa MS Waldemara Żurka pod adresem mec. Bartosza Lewandowskiego. Podczas wczorajszego posiedzenia rządu Żurek stwierdził, że Lewandowski pisze ustawy Kancelarii Prezydenta. „Dlaczego Żurek atakuje mec. Lewandowskiego wybijającego się adwokata i obrońcę? Bo sam był słabym sędzią. Bo jako minister kompromituje się na każdym kroku. Bo swojemu koledze, białoruskiemu agentowi -sędziemu Szmydtowi, osobistą decyzją umożliwił największy zawodowy sukces - awans do WSA” - napisał Ziobro na portalu X.
W kontekście uchwały, która zdaniem koalicji rządzącej ma „przywrócić konstytucyjne standardy w KRS” minister sprawiedliwości Waldemar Żurek uderzał wczoraj w mecenasa Bartosza Lewandowskiego.
Adwokat, który reprezentuje m.in. polityków opozycji ściganych przez upolitycznioną prokuraturę, brał udział (jako jeden z wielu ekspertów) w pracach nad ustawą Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego, mającą na celu reformę wymiaru sprawiedliwości. Prokurator Generalny nie tylko sugerował, że Lewandowski jest w istocie autorem prezydenckiego projektu, ale również - że kancelaria, którą współprowadzi, jest „rekomendowana” przez Federację Rosyjską. Znalazła się bowiem na liście ambasady rosyjskiej w Polsce jako kancelaria prawna świadcząca usługi obywatelom Rosji i osobom rosyjskojęzycznym.
Ziobro: Mecenas Lewandowski zerwał Żurkowi maskę
Do ataków Żurka odniósł się Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, korzystający obecnie z azylu politycznego na Węgrzech.
Dlaczego Żurek atakuje mec. Lewandowskiego wybijającego się adwokata i obrońcę? Bo sam był słabym sędzią. Bo jako minister kompromituje się na każdym kroku. Bo swojemu koledze, białoruskiemu agentowi -sędziemu Szmydtowi, osobistą decyzją umożliwił największy zawodowy sukces - awans do WSA
— napisał na portalu X.
Teraz Żurek chce robić karierę czekisty. Kwalifikacje ma doskonałe. Wzorem sprawdzonych sowieckich metod próbuje dyskredytować hejtem adwokata. Bo mec. Lewandowski w mediach punkt po punkcie rozbiera na części fałszywe zarzuty i fabrykowanie mojego procesu
— dodał Ziobro.
I co najgorsze dla Żurka: zdarł mu maskę „obrońcy niezawisłości”. Pokazał represje i odwet Żurka wobec doświadczonego sędziego Dariusza Łubowskiego, którego jedyną „winą” było to, że nie orzekł tak, jak chciał Tusk. Niezawisłość? Tak. Ale tylko dla swoich
— podsumował polityk PiS.
Podsumowanie
Zbigniew Ziobro skrytykował ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka za ataki na adwokata Bartosza Lewandowskiego, który współpracował jako ekspert przy projekcie reformy sądownictwa przygotowanym przez Kancelarię Prezydenta. Żurek sugerował, że Lewandowski jest faktycznym autorem projektu oraz że jego kancelaria jest „rekomendowana” przez Federację Rosyjską, ponieważ figuruje na liście rosyjskiej ambasady jako podmiot obsługujący klientów rosyjskojęzycznych. Ziobro odrzucił te zarzuty, oskarżając Żurka o kompromitację i działania o charakterze politycznym. Spór wpisuje się w szerszą debatę wokół uchwały dotyczącej KRS i reformy wymiaru sprawiedliwości.
