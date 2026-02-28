„Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” z perspektywą negatywną” - podała agencja w komunikacie. Negatywna perspektywa odzwierciedla prognozy utrzymania się wysokich deficytów fiskalnych i szybkiego wzrostu długu publicznego.
Rating „A-” dla Polski wspierają: duża, zróżnicowana i odporna gospodarka, korzyści płynące z członkostwa w UE, wiarygodna polityka pieniężna i kursowa, solidne finanse zewnętrzne w porównaniu z innymi krajami o ratingu „A”. W przeciwnym kierunku działają duże deficyty fiskalne, szybko rosnący dług publiczny, niższy poziom dochodów i wskaźniki governance w porównaniu z innymi krajami z koszyka ratingowego
— podała Fitch.
Negatywna perspektywa odzwierciedla prognozy utrzymania się wysokich deficytów fiskalnych, prowadzących do szybkiego wzrostu długu publicznego. Brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej w połączeniu z nasilonymi krajowymi wyzwaniami politycznymi zmniejsza przekonanie co do zdolności rządu do wprowadzenia dodatkowych środków fiskalnych i ograniczenia dynamiki wzrostu zadłużenia
-napisano w raporcie.
Obniżka ratingu
Wśród czynników, które mogą skutkować obniżką ratingu, Fitch wymienia:
obniżone zaufanie do zdolności rządu do stabilizacji długu sektora general government w relacji do PKB w średnim terminie, ze względu na niepowodzenie we wdrażaniu dodatkowych środków konsolidacji fiskalnej, niższy wzrost PKB lub znaczny wzrost kosztów obsługi finansowania rządu;
perspektywy znacznie niższego wzrostu PKB w średnim terminie, np. ze względu na erozję konkurencyjności lub słabsze otoczenie zewnętrzne.
Z kolei na podwyżkę samej perspektywy ratingu do stabilnej może oddziaływać poprawa zaufania w zdolność rządu do wdrożenia środków konsolidacji fiskalnej, wystarczających do stabilizacji długu sektora gg w średnim terminie.
Agencja obniżyła perspektywę ratingu Polski do negatywnej ze stabilnej we wrześniu 2025 r.
PRZYPOMINAMY: Oto efekt rządów Tuska! Agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu Polski ze stabilnej na negatywną. „Ryzyko dla finansów wzrosło”
Defficyt sektora gg
Fitch podał w komunikacie, że prognozuje obniżenie się deficytu sektora gg Polski w 2026 r. do 6,5 proc. PKB z ok. 7 proc. w 2025 r., czemu może sprzyjać: zamrożenie progów podatkowych PIT oraz wsparcia z programów socjalnych w ujęciu nominalnym, podwyższenie stawki CIT dla banków, walka z szarą strefą, ograniczenie wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym do poziomu inflacji oraz podwyższenie podatków akcyzowych.
Fitch prognozuje, że deficyt sektora gg w Polsce zmniejszy się do 6,2 proc. do 2027 r., co odzwierciedlać będzie słabszy punkt startowy konsolidacji po wyższych deficytach w latach 2024-2025, ograniczone możliwości podjęcia dodatkowych działań fiskalnych ze względu na prawdopodobne weto prezydenta dla rządowych ustaw oraz rosnące wydatki na obronność.
Fitch dostrzega ryzyko pogorszenia się wskaźników finansów publicznych Polski, m.in. w tym poprzez wyłączenie niektórych wydatków na obronność z ścieżki wydatków netto po uruchomieniu krajowej klauzuli wyjścia. Ryzyko wynika również z potencjalnego złagodzenia polityki fiskalnej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. oraz osłabienia obecnego dynamicznego wzrostu PKB w niepewnym otoczeniu zewnętrznym
— dodano.
Dług publiczny
Agencja prognozuje, że dług publiczny Polski wzrośnie do ok. 70 proc. PKB w 2027 r. (mediana koszyka ratingowego „A”: 56 proc.) i będzie nadal rósł w perspektywie średnioterminowej, z ok. 59 proc. w 2025 r., w wyniku utrzymujących się deficytów pierwotnych i emisji długu netto poza budżetem, głównie na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Agencja prognozuje, że w 2027 r. koszty obsługi długu Polski wzrosną do 7 proc. dochodów (mediana „A”: 4,9 proc.), co odzwierciedla stosunkowo krótkie terminy zapadalności polskiego długu i rosnące potrzeby finansowania brutto.
W opinii agencji „ogólnie niechętna do współpracy, a czasami wręcz wroga” relacja między rządem a prezydentem ogranicza zdolność Polski do wdrażania polityki gospodarczej i reform.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy sprawowania urzędu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawy i sprzeciwił się podwyżkom podatków oraz cięciom wydatków, ograniczając zakres środków konsolidacji fiskalnej poza te zawarte w średniookresowym planie fiskalnym (…). Dynamika rządzącej koalicji może skomplikować proces decyzyjny i osłabić wdrażanie decyzji politycznych. Kwestie polityki wewnętrznej będą prawdopodobnie miały większy wpływ na decyzje przed następnymi wyborami parlamentarnymi
— podano.
Wzrost PKB Polski
Fitch podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2026 r. do 3,6 proc. (taki sam wzrost jak w 2025 r.) z 3,2 proc., uwzględniając większy napływ środków z KPO, niższą inflację i stopy procentowe.
Oczekujemy, że w 2027 r. wzrost gospodarczy spowolni do 2,9 proc., nadal powyżej prognozowanej mediany państw z koszyka „A” wynoszącej 2,4 proc., ze względu na mniej akomodacyjną politykę fiskalną i wyczerpanie się środków z KPO. Dominują ryzyka spadku koniunktury, a terminowe wdrożenie reform stanowiących podstawę wypłat środków unijnych pozostaje kluczowe dla utrzymania tempa wzrostu
— napisano w raporcie.
Odnosząc się do pozycji zewnętrznej Polski Fitch prognozuje deficyt rachunku obrotów bieżących Polski na ok. 1 proc. w latach 2026-2027, co zostanie z jednak pokryte przez napływ inwestycji zagranicznych netto na poziomie ok. 2 proc. PKB.
Prognozuje się, że rezerwy międzynarodowe Polski osiągną 279 mld USD (240 mld EUR) do końca 2027 r., pokrywając 5,1 miesiąca prognozowanych bieżących płatności zagranicznych. W wyniku delewarowania sektora prywatnego Polska zmniejszyła swoje zadłużenie zagraniczne netto do 0,3 proc. PKB w 2024 r. i prognozujemy, że w 2026 r. stanie się ona kredytodawcą zagranicznym netto
— podaje Fitch.
Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s - na poziomie „A2” - z perspektywą negatywną. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej. Perspektywa ratingu Polski wg S&P jest stabilna, a wg Fitch negatywna.
Adrian Siwek/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754346-agencja-fitch-potwierdzila-rating-polski-z-perspektywa-negatywna
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.