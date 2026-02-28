Co oznacza dla Polski uderzenie na reżim ajatollahów w Iranie? W ocenie prof. Przemysława Czarnka każda wojna to cywilizacyjna porażka, a Polacy muszą teraz pamiętać, że stoją w obliczu realnego zagrożenia konfliktem, które w naszym rejonie stwarza Rosja. „Wszystko, co odwraca uwagę od tego, co się dzieje dosłownie 50 km linii prostej, od miejsca, w którym jestem, od mojego domu, czyli na Ukrainie zawsze stanowi wielkie zagrożenie” - powiedział na nagraniu zamieszczanym w mediach społecznościowych poseł PiS Przemysław Czarnek.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły dzisiaj rano ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, i zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni atomowej. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Pozostający na emigracji w Stanach Zjednoczonych Cyrus Reza Pahlavi, który jest najstarszym synem ostatniego szacha Iranu, wydał oświadczenie do Irańczyków. Stwierdził, że celem uderzenia nie jest naród irański, ale „Republika Islamska, jej aparat represji i machina śmierci”. Wystosował także przesłanie do irańskiej armii i prezydenta Trumpa. Iran już odpowiedział atakiem odwetowym, uderzając w bazy wojskowe USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.
„Trzeba wielkiej czujności”
Poseł PiS prof. Przemysław Czarnek odnosząc się do ataku na Iran, zwrócił uwagę na to, co dla Polaków jest w tej sytuacji najważniejsze. Przypomniał, że Polska ciągle znajduje się w obliczu zagrożenia wojną w naszym rejonie i nie należy o tym zapominać.
O pokój Boże prosimy Cię
— napisał na X prof. Czarnek dołączając nagranie z oceną obecnej sytuacji.
Nie jest dobrze, kochani. Otóż wybuchła wojna. Jednak Izrael prewencyjnie, jak głosi komunikat w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi, zaatakował Iran. Iran już odpowiedział, jak wiemy w Izraelu jest natychmiastowy stan wyjątkowy. Zamknięte szkoły, zamknięte zakłady pracy, poza tymi strategicznymi. Ludzie mają przebywać blisko schronów w razie czego nie jest dobrze. Dlaczego?
Dlatego że każda wojna to jest porażka cywilizacji, porażka ludzkości. Nieraz muszą być, ale dla nas w sposób szczególny to jest ogromne zagrożenie, dlatego że wszystko co odwraca uwagę od tego, co się dzieje dosłownie 50 km linii prostej, od miejsca, w którym jestem, od mojego domu, czyli na Ukrainie zawsze stanowi wielkie zagrożenie. Trzeba wielkiej czujności wszystkich władz, trzeba wielkiej czujności wszystkich służb czy naszej modlitwy również, bo czas nie jest spokojny
— powiedział prof. Przemysław Czarne, poseł PiS.
