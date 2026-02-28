Podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek zaatakował mecenasa Bartosza Lewandowskiego, który brał udział w tworzeniu prezydenckiego projektu ustawy reformującej sądownictwo. Do skandalicznych zarzutów pod adresem adwokata odniósł się na portalu X Mariusz Błaszczak, były szef MON. Błaszczak zwrócił uwagę na ważny wątek w działalności Lewandowskiego. Prawnik reprezentuje bowiem nie tylko polityków, ale również żołnierzy i funkcjonariuszy SG, których upolityczniona prokuratura ściga za to, że wykonywali swoje obowiązki na granicy polsko-białoruskiej.
Sejm przyjął wczoraj uchwałę o KRS, mimo że - jak wskazywali chociażby politycy opozycji czy przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP (w posiedzeniu z 27 lutego uczestniczył szef KPRP Zbigniew Bogucki) - nie ma ona mocy prawnej, a co więcej sam marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił nabór nowych członków KRS na podstawie… ustawy z czasów rządów PiS, według koalicji 13 grudnia „niekonstytucyjnej”. Przed głosowaniem doszło do burzliwej dyskusji między prezydenckim ministrem a szefem MS Waldemarem Żurkiem. Przypomnijmy, że Kancelaria Prezydenta zaproponowała własne rozwiązania w sprawie reformy sądownictwa.
W swoim wczorajszym wystąpieniu Żurek zasugerował, że autorem projektu ustawy KPRP jest właśnie mecenas Bartosz Lewandowski. Minister powiedział również, że kancelaria, której współwłaścicielem jest Lewandowski, jest rekomendowana przez Federację Rosyjską.
CZYTAJ WIĘCEJ:
-Buńczuczne wystąpienie Żurka w Sejmie. Zaatakował mec. Lewandowskiego i bronił uchwały ws. KRS. „Sejm ma do tego pełne prawo”
-Bogucki w Sejmie punktuje Żurka: W Kancelarii Prezydenta piszemy ustawy atramentem polskich interesów. Ale pan pewnie o tym nic nie wie
Błaszczak: Skandaliczny atak
Zarówno rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, jak i sam mec. Lewandowski podkreślali, że ustawy KPRP konsultowane są z ekspertami, ale za przygotowanie wersji finalnej zawsze odpowiada Kancelaria Prezydenta. Jeśli zaś chodzi o usługi prawne Lewandowskiego, to jego kancelaria znalazła się na liście rosyjskiej ambasady w Polsce, ponieważ oferuje pomoc prawną obywatelom Rosji czy ogólnie osobom rosyjskojęzycznym (nierzadko są to również obywatele Ukrainy, choć zwłaszcza po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji coraz częściej odchodzą od języka najeźdźcy).
Na interesujący kontekst ataków Żurka na Lewandowskiego zwrócił uwagę były wicepremier i szef MON, obecnie przewodniczący klubu PiS, Mariusz Błaszczak
Pan Bartosz Lewandowski, który jest obrońcą wielu żołnierzy, policjantów oraz funkcjonariuszy służących Rzeczypospolitej Polskiej, został zaatakowany przez min. Żurka. Tego samego, który kazał cofnąć prokuraturze apelację w sprawie kpt. Michalskiej i którego prokuratura ściga polskich żołnierzy oraz funkcjonariuszy za służbę na granicy
— napisał na portalu X.
To skandaliczny atak na obrońcę w procesach politycznych, a także na człowieka, który wielokrotnie stawał publicznie w obronie naszych funkcjonariuszy i żołnierzy
— podkreślił Błaszczak.
Podsumowanie
Podczas posiedzenia Sejmu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaatakował adwokata Bartosza Lewandowskiego, sugerując, że stoi za prezydenckim projektem reformy sądownictwa oraz że jego kancelaria jest rekomendowana przez Federację Rosyjską. Zarzuty te zostały odparte przez rzecznika prezydenta i samego prawnika, którzy podkreślili, że projekty ustaw przygotowuje ostatecznie Kancelaria Prezydenta. Z kolei obecność kancelarii na liście rosyjskiej ambasady wynika z obsługi klientów rosyjskojęzycznych. W obronie Lewandowskiego wystąpił były szef MON Mariusz Błaszczak, wskazując, że reprezentuje on żołnierzy i funkcjonariuszy ściganych za działania na granicy polsko-białoruskiej. Spór wybuchł w kontekście sejmowej uchwały dotyczącej KRS i szerokiej debaty o reformie sądownictwa.
CZYTAJ TAKŻE:
-Lewandowski współautorem prezydenckiego projektu? Mecenas wyjaśnia: „Z tego co się orientuję…”. Głos zabrała także KPRP
-Festiwal oskarżeń Żurka ws. prezydenckiego projektu o KRS. Powtarzał też stare, absurdalne zarzuty ws. mec. Lewandowskiego
X/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754337-blaszczak-o-atakach-zurka-na-lewandowskiego-ciekawy-kontekst
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.