BBN monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie. "Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo naszych obywateli w tym regionie"

W związku z atakiem na Iran BBN wydał komunikat dotyczący monitorowania sytuacji na Bliskim Wschodzie.
W związku z atakiem na Iran BBN wydał komunikat dotyczący monitorowania sytuacji na Bliskim Wschodzie. / autor: Fratria/X

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na bieżąco monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie mając na względzie bezpieczeństwo Polaków w tym regionie. „BBN systematycznie prowadziło oceny sytuacji bezpieczeństwa w tym regionie, a od kilku dni intensywnie monitorowało i analizowało informacje o napięciach wokół Iranu” - czytamy w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Dziś rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Prezydent USA Donald Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą „masową i ciągłą operację”, wymierzoną w armię Iranu. Jak podają agencje Iran już odpowiedział atakiem odwetowym, uderzając w bazy wojskowe USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.

USA i Izrael zaatakowały Iran. Reżim W Teheranie odpowiada atakami na amerykańskie w regionie. Wybuchy m.in. w Bahrajnie

Prezydnet informowany na bieżąco

Rzwoju sytuacji po ataki na Iran przygląda się uważnie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, który wydał specjalny komunikat.

Bliski Wschód pozostaje jednym z kluczowych obszarów dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. BBN systematycznie prowadziło oceny sytuacji bezpieczeństwa w tym regionie, a od kilku dni intensywnie monitorowało i analizowało informacje o napięciach wokół Iranu.

Efekty tych ocen były przekazywane przez szefa BBN ministra Sławomira Cenckiewicza Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Priorytetem BBN pozostaje bezpieczeństwo naszych obywateli w tym regionie i konsekwencje rozwoju wydarzeń dla obronności Rzeczypospolitej

— czytamy w komunikacie BBN zamieszczonym w mediach społecznościowych.



— Atak na Iran. Co z polskimi żołnierzami na Bliskim Wschodzie? Dowództwo Operacyjne RSZ wydało komunikat

Prezydent Nawrocki: Jestem na bieżąco informowany o atakach na cele w Iranie. Mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych

