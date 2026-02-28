Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na bieżąco monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie mając na względzie bezpieczeństwo Polaków w tym regionie. „BBN systematycznie prowadziło oceny sytuacji bezpieczeństwa w tym regionie, a od kilku dni intensywnie monitorowało i analizowało informacje o napięciach wokół Iranu” - czytamy w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Dziś rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Prezydent USA Donald Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą „masową i ciągłą operację”, wymierzoną w armię Iranu. Jak podają agencje Iran już odpowiedział atakiem odwetowym, uderzając w bazy wojskowe USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.
Prezydnet informowany na bieżąco
Rzwoju sytuacji po ataki na Iran przygląda się uważnie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, który wydał specjalny komunikat.
Bliski Wschód pozostaje jednym z kluczowych obszarów dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. BBN systematycznie prowadziło oceny sytuacji bezpieczeństwa w tym regionie, a od kilku dni intensywnie monitorowało i analizowało informacje o napięciach wokół Iranu.
Efekty tych ocen były przekazywane przez szefa BBN ministra Sławomira Cenckiewicza Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Priorytetem BBN pozostaje bezpieczeństwo naszych obywateli w tym regionie i konsekwencje rozwoju wydarzeń dla obronności Rzeczypospolitej
— czytamy w komunikacie BBN zamieszczonym w mediach społecznościowych.
