Polskie kontyngenty wojskowe na Bliskim Wschodzie znajdują się obecnie w Libanie i Iraku. W związku z atakiem Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało specjalny komunikat informujący o podjętych procedurach bezpieczeństwa. „Żołnierze przebywający w bazach stosują obowiązujące procedury bezpieczeństwa, w tym działania ograniczające ryzyko związane z zagrożeniami pośrednimi, takimi jak ostrzał rakietowy oraz ataki z użyciem bezzałogowych statków powietrznych” - czytamy w komunikacie.
Dziś rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Prezydent USA Donald Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą „masową i ciągłą operację”, wymierzoną w armię Iranu. Jak podają agencje Iran już odpowiedział atakiem odwetowym, uderzając w bazy wojskowe USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.
Polscy żołnierze na Bliskim Wschodzie
W związku z trawiącym atakiem na Iran, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało specjalny komunikat inforumujący o podjętych procedurach bezpieczeństwa. Polski Kontyngent Wojskowy w Libanie realizuje zadania w ramach Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej oraz prowadzi ochronę Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bejrucie. Z kolei PKW IRAK realizuje działalność mandatową w ramach Sił Globalnej Koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu.
W związku z sytuacją bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu oraz doniesieniami dotyczącymi działań wobec Iranu informujemy, że sytuacja polskich kontyngentów wojskowych jest na bieżąco monitorowana.
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych utrzymuje stały kontakt z dowódcami Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w rejonie operacyjnym.
Żołnierze przebywający w bazach stosują obowiązujące procedury bezpieczeństwa, w tym działania ograniczające ryzyko związane z zagrożeniami pośrednimi, takimi jak ostrzał rakietowy oraz ataki z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. Rozmieszczenie personelu odbywa się zgodnie z planami ochrony sił (Force Protection), a infrastruktura bazowa zapewnia wymagany poziom zabezpieczenia.
Na obecnym etapie nie odnotowano zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia polskich żołnierzy. Zdolność Polskich Kontyngentów Wojskowych do realizacji zadań mandatowych pozostaje utrzymana
— czytamy w komunkacje Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
