Prezydent Nawrocki: Jestem na bieżąco informowany o atakach na cele w Iranie. Mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych

Prezydent Karol Nawrocki / autor: Fratria
Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA” - poinformował na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

Dziś rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Prezydent USA Donald Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą „masową i ciągłą operację”, wymierzoną w armię Iranu. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju.

Do sytuacji na Bliskim Wschodzie odniósł się na platformie X prezydent RP Karol Nawrocki.

Obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych. Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa

— napisał.

