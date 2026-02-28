Premier Donald Tusk poinformował dziś rano, że odebrał meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. „W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze” - podkreślił. Polska ambasada w Izraelu poinformowała, że jej Wydział Konsularny pozostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania.
Dziś rano Izrael przypuścił „prewencyjny atak” na Iran. Jak poinformował minister obrony Izraela Israel Kac, ze skutkiem natychmiastowym wprowadzono „stan wyjątkowy w całym kraju”. Włączenie się USA do uderzenia na Iran potwierdził prezydent Donald Trump.
Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez eliminację zagrożeń ze strony reżimu irańskiego
— przekazał w nagraniu opublikowanym na Truth Social prezydent USA.
Irańskie media donoszą o eksplozjach w kilku miastach, poza Teheranem, w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebriz na północnym zachodzie, a także w Komie i Karadżu na północy oraz w Kermanszahu na zachodzie.
Reakcja polskich władz
Na rozpoczęto operację zareagowały polskie resortu obrony i spraw zagranicznych.
Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze
— przekazał szef rządu na platformie X. Premier podkreślił, że jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna.
Polski wydział konsularny w Izraelu zamknięty
Zamknięty została Wydział Konsularny polskiej ambasady w w Tel Awiwie.
„Nasz Wydział Konsularny pozostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania”
— podała we wpisie na platformie X polska ambasada.
Iran szykuje się do odwetu za sobotni atak Izraela; będzie on miażdżący - powiedział agencji Reutera przedstawiciel władz irańskich pod warunkiem zachowania anonimowości. Irańska agencja Mehr podała, że prezydent kraju Masud Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu.
