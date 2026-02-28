SONDAŻ

Polacy ocenili działalność prezydenta i parlamentu. Karol Nawrocki dużo lepiej oceniany niż Sejm i Senat. SONDAŻ

Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/EPA
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/EPA

50 proc. respondentów dobrze oceniło w lutym działalność prezydenta Karola Nawrockiego; źle - 39 proc. - wynika z sondażu CBOS. O pracy Sejmu pozytywnie wypowiedziało się 32 proc. badanych; negatywną opinię wyraziło 50 proc. Dobrą opinię o pracy Senatu wyraziło 34 proc. ankietowanych, złą - 39 proc.

Według sondażu CBOS w lutym pozytywnie oceniło pracę Sejmu 32 proc. badanych (spadek o 2 punkty proc. w stosunku do stycznia). Opinię negatywną o pracy posłów wyraziło 50 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt proc.).

O pracy Senatu pozytywnie wypowiedziało się 34 proc. badanych (spadek o 1 punkt proc.). 39 proc. ankietowanych ma negatywną opinię o działalności Senatu (wzrost o 3 punkty proc.).

Zmiany opinii są bardzo niewielkie i w zasadzie mieszczą się w granicach błędu statystycznego, nie pozwalając na formułowanie szerszych wniosków

– zauważa CBOS.

Pozytywna ocena działalności prezydenta

Działalność prezydenta Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 50 proc. ankietowanych, tak jak w styczniowym badaniu. Również zła ocena działalności prezydenta utrzymała się tak jak w poprzednim badaniu i wynosi 39 proc.

Oznacza to podtrzymanie styczniowych, najmniej korzystnych ocen prezydenta Nawrockiego od początku jego kadencji

— podkreśla CBOS.

Według CBOS lutowe wyniki nie dają podstaw do wnioskowania o nowych tendencjach w postrzeganiu działalności kluczowych instytucji politycznych.

Zmiany są niewielkie i mieszczą się w ramach dotychczas obserwowanej dynamiki ocen

— czytamy.

Badanie zostało przeprowadzone od 5 do 16 lutego na próbie liczącej 967 osób (w tym: 60,2 proc. metodą CAPI, 24,1 proc. - CATI oraz 15,7 proc - CAWI).

PAP/Tomasz Karpowicz

