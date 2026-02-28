Sikorski walczył z "Kaliningradem"? Jabłoński: "Jak już Pan musi tak zmyślać... to trzeba sprawdzić, czy w archeo nie ma kwitów"

Jabłoński przypomniał wizytę Sikorskiego w Królewcu. / autor: Fratria
Jabłoński przypomniał wizytę Sikorskiego w Królewcu. / autor: Fratria

Rzecznik MSZ chciał pochwalić szefa, jaki to jest niby antyrosyjski. Wymyślił więc historię, jak to Radosław Sikorski w 2011 r. „sprzeciwił się używaniu innej nazwy niż KRÓLEWIEC, aby nie upamiętniać zbrodniarza”. Problem jest niestety taki, że w tym samym 2011 r. Radek Sikorski do tego Królewca pojechał… A potem pojechał do Moskwy… I tam podpisał z Ławrowem umowę o ruchu bezwizowym… A jakże, z OBWODEM KALININGRADZKIM” - napisał w mediach społecznościowych Paweł Jabłoński, poseł PiS.

Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy Głównym Geodecie Kraju uchwaliła, że dla miasta Kaliningrad zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec, a dla obwodu kaliningradzkiego

Walka” Sikorskiego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach mitologizowania Radosława Sikorskiego, który w przeszłości chętnie współpracował z Rosją, próbuje budować jego wizerunek jako przeciwnika tej nazwy.

W 2011 r. to Radosław Sikorski jako szef MSZ sprzeciwił się używaniu innej nazwy niż KRÓLEWIEC, aby nie upamiętniać zbrodniarza

— przekonywał Maciej Wewiór, rzecznik MSZ.

Na zdjęciu dokument, który mówi wszystko: obok http://m.in. podpisu Stalina jest przypis „Kalinin – ZA”. To Decyzja Katyńska z 5 marca 1940 r. Nakazywała sprawy 25 700 „wrogów władzy sowieckiej” „rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania”. Polecam posłom, którzy wczoraj w Sejmie mówili o „Kaliningradzie”

— pisał.

Sikorski pojechał do Królewca

Na wpis zareagował Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Hit, proszę państwa. Rzecznik MSZ chciał pochwalić szefa, jaki to jest niby antyrosyjski. Wymyślił więc historię, jak to Radosław Sikorski w 2011 r. „sprzeciwił się używaniu innej nazwy niż KRÓLEWIEC, aby nie upamiętniać zbrodniarza”

— zauważył.

Problem jest niestety taki, że w tym samym 2011 r. Radek Sikorski do tego Królewca pojechał… A potem pojechał do Moskwy… I tam podpisał z Ławrowem umowę o ruchu bezwizowym… A jakże, z OBWODEM KALININGRADZKIM

— przypomniał.

Panie rzeczniku, jak już Pan musi tak zmyślać… to trzeba sprawdzić, czy w archeo nie ma kwitów – bo ktoś je potem wyciągnie – i wstyd

— stwierdził.

Zmyślać też trzeba umieć

— zaznaczył.

Jak to było?

Oczywiście opisana przez rzecznika MSZ miała miejsce i faktycznie Radosław Sikorski sprzeciwił się używaniu tej nazwy w tamtym momencie, natomiast nie można zapomnieć o tym, że jego ówczesne poglądy dalekie były od antyrosyjskich. Był on jednym z „architektów” resetu w relacjach z Rosją.

