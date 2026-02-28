„Wydaje mi się, że ta koalicja dotrwa. Ja nie widzę takich wskazań, żeby którekolwiek z ugrupowań chciało z koalicji wyjść. Nawet bym powiedziała więcej. Właśnie ten rozłam Polski 2050 na dwa kluby ułatwia premierowi tak naprawdę zarządzanie tym podmiotem i współpracą” - oceniła na antenie Telewizji wPolsce24 Paulina Matysiak, posłanka Razem.
Paulina Matysiak w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem odniosła się do sprawy rozpadu Polski 2050.
Klub Centrum jest bliżej Platformy Obywatelskiej na pewno niż Klub Polski 2050. Te rozłamy, tarcia są spodziewane. Zobaczymy, jak to będzie dalej, zwłaszcza jeżeli chodzi o Polskę 2050, bo kwestia istnienia klubu wisi tak naprawdę na włosku, na jednym pośle. I to oczywiście jeszcze się może zmienić. Jeżeli ktokolwiek by z tego klubu wystąpił, to przestanie on być klubem i będzie kołem
— wskazała.
Co z koalicją?
Matysiak została zapytana, czy spodziewa się tego, że z uwagi na tarcia dojdzie do rozpadu koalicji rządzącej, czy też jej zdaniem dotrwa ona do wyborów w 2027 roku.
Wydaje mi się, że ta koalicja dotrwa. Ja nie widzę takich wskazań, żeby którekolwiek z ugrupowań chciało z koalicji wyjść. Nawet bym powiedziała więcej. Właśnie ten rozłam Polski 2050 na dwa kluby ułatwia premierowi tak naprawdę zarządzanie tym podmiotem i współpracą
— oceniła na antenie Telewizji wPolsce24.
Niektórzy mówią: „no ale to są dwa podmioty, trzeba się z dwiema liderkami dogadywać”. Nie jest to prawda. Jest łatwiej, zwłaszczazwłaszcza że z tego, co słyszymy i też co słychać w kuluarach raczej nie będzie zmian personalnych, jeżeli chodzi o stanowiska ministrów czy wiceministrów
— wskazała.
Zalezność od Tuska
Posłanka oceniła, że wycofanie rekomendacji dla Pauliny Hennig-Kloski na minister środowiska przez Polskę 2050, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia.
To jest decyzja pana premiera, kto będzie ministrem środowiska. Myślę, że tej zmiany nie będzie
— powiedziała.
I właśnie to mam na myśli, mówiąc, że łatwiej zarządzać dwoma ugrupowaniami, bo klub Centrum już teraz jest jeszcze mocniej zależny od widzimisię pana premiera, od tego, co będzie sobie życzył premier Tusk
— podsumowała.
