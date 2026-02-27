Sztuczna inteligencja może być skutecznym narzędziem do tworzenia treści w swoich mediach społecznościowych. Kluczowe jest jednak to, by robić to dokładnie i sprawdzać, czy nie pojawiają się różnego rodzaju kwiatki. Przykład złego użycia AI można zobaczyć na profilu w mediach społecznościowych premiera Donalda Tuska. Zamieszczono bowiem filmik promujący program SAFE na którym polskie wojsko… jest niszczone.
Premier Donald Tusk wrzucił do sieci nagranie promujące program SAFE stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji (AI).
Problem polega na tym, że filmik kończy się w taki sposób, że tylne kolumny polskiego wojska… zostają zaatakowane.
To chyba nie tak powinno wyglądać.
Drwiny w sieci
Nieudolna przeróbka wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
Polska Tuska jest mało SAFE, jeśli na tym nagraniu nasze pojazdy wylatują w powietrze jeden za drugim
— napisał Paweł Rybicki, dziennikarz.
Publicysta Radosław Karbowski opublikował natomiast gifa ze zdegustowanym Michałem Kamińskim.
Koniec kolumny jest skutecznie ostrzeliwany. Tyle warte to „SAFE”.
— ocenił Hilary Jendrasiak.
-Mamo, możemy mieć transformersy? -Mamy transformersy w domu. Transformersy w domu:
— drwiono na profilu warszawskich Młodych dla Wolności.
