Koalicja Obywatelska pozostaje liderem wyborczego wyścigu. Z sondażu CBOS wynika, że wśród zdecydowanych wyborców zagłosować na nią chce 32,9 procent badanych. Drugie miejsce zajmuje natomiast Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 25,6 procent Polaków.
Z sondażu CBOS wynika, że liderem wyborczego wyścigu jest Koalicja Obywatelska, na którą głosować chce 29,6 procent badanych. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 18,3 procent. Podium zamyka Konfederacja z poparciem 13,4 procent biorących udział w badaniu. Według badania do Sejmu dostałaby się także Konfederacja Korony Polskiej (9,9 proc.).
Na dalszych miejscach znalazły się kolejno: Nowa Lewica (4,6 proc.), Razem (3,7 proc.), Polska 2050 (2,0 proc.) oraz PSL (1,7 proc.).
Inną partię wskazało 0,1 proc. badanych.
W sondażu tym, jednak aż 15,1 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć” lub też odmówiło udzielenia odpowiedzi (1,7 proc.).
Wyborcy zdecydowani
Wyniki inaczej prezentują się, jeżeli pod uwagę weźmiemy jedynie wyborców zdecydowanych. Liderem pozostaje Koalicja Obywatelska z poparciem 32,9 proc. wyborców. Duży wzrost poparcia notuje Prawo i Sprawiedliwość (25,6 proc). Do Sejmu dostałyby się także: Konfederacja (16 proc.), KKP (11,9 proc.) oraz Nowa Lewica (5,4 proc). Poza Sejmem znalazłyby się: Razem (4 proc.) PSL (1,7 proc.) Polska 2050 (1,3 proc.), inna partia (0,3 proc.).
Adrian Siwek/CBOS/X
