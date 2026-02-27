Prezes Święczkowski: Sędziowie TK nie ulegną presji i nadal będą rzetelnie wykonywać konstytucyjne oraz ustawowe obowiązki dla dobra RP

Mimo działań organów władzy publicznej podejmowanych wobec Trybunału Konstytucyjnego 13 grudnia 2023 roku, mających jak się wydaje doprowadzić do ograniczenia funkcjonowania polskiego Sądu Konstytucyjnego, sędziowie trybunału nie ulegną presji i nadal będą rzetelnie wykonywać konstytucyjne oraz ustawowe obowiązki dla dobra Rzeczpospolitej” - zapewnił w Sejmie prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.

W Sejmie zorganizowana została debata na temat rzekomych „problemów wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2024 roku”.

Jasne stanowisko prezesa TK 

Podczas dyskusji głos zabierał prezes TK Bogdan Święczkowski. Wskazał on, że rok 2024 był czasem intensywnych i bezprecedensowych działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, które były wymierzone bezpośrednio w Trybunał Konstytucyjny.

Działania nie doprowadziły jednak do zaprzestania działalności orzeczniczej trybunału, o czym najlepiej świadczą dane statystyczne za rok 2024

— podkreślił.

W trakcie wystąpienia prezes TK przedstawił także wybrane orzeczenia, które dotyczą wolności konstytucyjności, obywatelskiej i praw człowieka.

Stanowczo zapewniam, że mimo wskazanych w dniu dzisiejszym działań organów władzy publicznej podejmowanych wobec Trybunału Konstytucyjnego 13 grudnia 2023 roku, mających jak się wydaje doprowadzić do ograniczenia funkcjonowania polskiego Sądu Konstytucyjnego, sędziowie trybunału nie ulegną presji i nadal będą rzetelnie wykonywać konstytucyjne oraz ustawowe obowiązki dla dobra Rzeczpospolitej

— zapewnił.

Stanowisko sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka - oczywiście krytyczne wobec Trybunał Konstytucyjnego - przedstawił natomiast Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Stanowisko PiS

Stanowisko w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwość przedstawił Michał Kowalski.

Kreowane przez koalicję 13 grudnia formy politycznego dezawuowania Trybunału Konstytucyjnego, a przypomnijmy to jeden z najważniejszych organów władzy sądowniczej w Polsce, przybierają różne formy od medialno-publicystycznych utyskiwań polityków rządzącej większości, na które można by od biedy spuścić litościwą zasłonę milczenia, przez haniebną uchwałę Sejmu z dnia 6 marca 2024 roku, za którą tej izbie jeszcze przyjdzie w przyszłości przepraszać, po zaprzestanie ogłaszania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

– wskazał.

Zapoczątkowana właśnie w 2024 roku praktyka łamania prawa przez premiera i kierownictwo Rządowego Centrum Legislacji została słusznie napiętnowana przez Trybunał Konstytucyjny w informacji za rok 2024

– podkreślił.

