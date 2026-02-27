„Mimo działań organów władzy publicznej podejmowanych wobec Trybunału Konstytucyjnego 13 grudnia 2023 roku, mających jak się wydaje doprowadzić do ograniczenia funkcjonowania polskiego Sądu Konstytucyjnego, sędziowie trybunału nie ulegną presji i nadal będą rzetelnie wykonywać konstytucyjne oraz ustawowe obowiązki dla dobra Rzeczpospolitej” - zapewnił w Sejmie prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.
W Sejmie zorganizowana została debata na temat rzekomych „problemów wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2024 roku”.
Jasne stanowisko prezesa TK
Podczas dyskusji głos zabierał prezes TK Bogdan Święczkowski. Wskazał on, że rok 2024 był czasem intensywnych i bezprecedensowych działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, które były wymierzone bezpośrednio w Trybunał Konstytucyjny.
Działania nie doprowadziły jednak do zaprzestania działalności orzeczniczej trybunału, o czym najlepiej świadczą dane statystyczne za rok 2024
— podkreślił.
W trakcie wystąpienia prezes TK przedstawił także wybrane orzeczenia, które dotyczą wolności konstytucyjności, obywatelskiej i praw człowieka.
Stanowczo zapewniam, że mimo wskazanych w dniu dzisiejszym działań organów władzy publicznej podejmowanych wobec Trybunału Konstytucyjnego 13 grudnia 2023 roku, mających jak się wydaje doprowadzić do ograniczenia funkcjonowania polskiego Sądu Konstytucyjnego, sędziowie trybunału nie ulegną presji i nadal będą rzetelnie wykonywać konstytucyjne oraz ustawowe obowiązki dla dobra Rzeczpospolitej
— zapewnił.
Stanowisko sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka - oczywiście krytyczne wobec Trybunał Konstytucyjnego - przedstawił natomiast Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Stanowisko PiS
Stanowisko w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwość przedstawił Michał Kowalski.
Kreowane przez koalicję 13 grudnia formy politycznego dezawuowania Trybunału Konstytucyjnego, a przypomnijmy to jeden z najważniejszych organów władzy sądowniczej w Polsce, przybierają różne formy od medialno-publicystycznych utyskiwań polityków rządzącej większości, na które można by od biedy spuścić litościwą zasłonę milczenia, przez haniebną uchwałę Sejmu z dnia 6 marca 2024 roku, za którą tej izbie jeszcze przyjdzie w przyszłości przepraszać, po zaprzestanie ogłaszania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
– wskazał.
Zapoczątkowana właśnie w 2024 roku praktyka łamania prawa przez premiera i kierownictwo Rządowego Centrum Legislacji została słusznie napiętnowana przez Trybunał Konstytucyjny w informacji za rok 2024
– podkreślił.
Adrian Siwek
