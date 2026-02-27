„Gdyby przeszła ustawa prezydencka, to by Polska ucierpiała, w związku z tym, jeżeli w ogóle nie będzie procedowana, to Polska będzie uśmiechnięta, a o to chodzi właśnie” - wypalił na antenie TOK FM Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się o do prezydenckiego projektu ustawy dot. sądownictwa.
„Ja tego po prostu nie rozumiem”
Red. Jacek Żakowski pytał swojego gościa m.in. o program SAFE. Marszałek Sejmu stwierdził, że jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy wdrażającej program SAFE.
Ja tego po prostu nie rozumiem, co pan prezydent myśli w sprawie SAFE i co PiS myśli w tej sprawie. To są pieniądze na uzbrojenie polskiej armii, to jest jedna prawda, druga prawda: wszystkie te pieniądze wydamy w Polsce, poza tymi pieniędzmi, których jeżeli w Polsce czegoś nie ma, bo jest nieprodukowane, a jest nam potrzebne, wydamy w Europie
— mówił.
Dopytywany o to, dlaczego jego zdaniem prezydent nie podpisze tej ustawy, odpowiedział:
Bo jest zideologizowany, bo po prostu myśli w kategoriach ideologii, a nie w kategoriach dobra państwa polskiego.
Pytany przez Żakowskiego, czy przeprosi prezydenta za swoje słowa, jeżeli ten jednak podpiszę tę ustawę, Czarzasty powiedział, że tak.
Dobra, przeproszę. Proszę pana, ja wszystko zrobię dla polskiej armii, bo wiem, że za wschodnią granicą mamy wojnę i boję się tej wojny. W związku z tym każdego przeproszę w tej sprawie i po prostu to jest nielogiczne, ludzie tego nie rozumieją. Jeżeli prezydent tego nie zrobi, to po prostu znaczy, że marnie zrobi
— powiedział.
CZYTAJ WIĘCEJ: Koalicja Tuska dopięła swego! Sejm za przyjęciem uderzającego w polską suwerenność programu SAFE
„Leszek marzyłby, żebym ja się do jego słów gdzieś odniósł”
W rozmowie pojawił się również temat wypowiedzi Leszka Millera, który wielokrotnie w ostatnim czasie krytykował Czarzastego.
Nie jest w partii, którą kieruję. (…) Nie mam obowiązku komentowania. Wydaje mi się również, że Leszek marzyłby, żebym ja się do jego słów gdzieś odniósł. Od kilku lat tego nie robię
— zaznaczył.
Szanuję Millera za to, co zrobił z Kwaśniewskim, wprowadzając Polskę do Unii Europejskiej, zrobił dużo rzeczy dobrych, ale również za jego czasów Lewica wypadła z Sejmu, zgłosił Magdalenę Ogórek i zadłużył partię. I to jest prawda o tym człowieku
— dodał.
CZYTAJ WIĘCEJ: „Ohyda i jeden wielki skandal”. Leszek Miller zdegustowany okrzykiem Włodzimierza Czarzastego: „Symbol mordów banderowskich”
„Polska będzie uśmiechnięta”
Żakowski pytał Czarzastego również o prezydencki projektu ustawy dot. sądownictwa, który prezydent Karol Nawrocki przedstawił po tym, jak zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Tę ustawę, którą prezydent dał, odesłałem do Komisji Weneckiej, dlatego, że ta ustawa po pierwsze narusza niezależność sędziowską, a po drugie zasady podziału władzy w Polsce
— przekonywał Czarzasty.
Jeżeli w tej ustawie jest napisane, że np. sędziowie nie będą pomimo wszystkich podpisanych umów, uznawali decyzji TSUE oraz sędziowie będą karani, jak będą niegrzeczni, to Komisja Wenecka jest wymarzonym ciałem, (…) żeby tę konstytucyjność takich rzeczy opisać
— powiedział.
Gdyby ustawa prezydencka przeszła, to by Polska ucierpiała, w związku z tym, jeżeli w ogóle nie będzie procedowana, to Polska będzie uśmiechnięta, a o to chodzi właśnie
— wypalił Czarzasty.
Marszałek mówił także o „populistycznych ustawach”, których „polski Sejm nie będzie procedował”. Czarzasty w tym przypadku wskazał na prezydencką ustawę dot. cen prądu.
Ustaw, które są wrzucane tylko po to, żeby naród się kłócił. Ustaw, które nie mają zabezpieczenia finansowego. Ustaw, których zabezpieczenie finansowe jest na poziomie 50 miliardów rocznie i nie ma, tak jak jest np. w sprawie cen prądu, nie ma źródeł finansowania tego
— mówił.
CZYTAJ WIĘCEJ: Czarzasty próbuje torpedować projekt prezydenta. Wysłał go do… Komisji Weneckiej. Opowiada o „naruszeniu niezawisłości sędziowskiej”
