Poseł PiS Marek Suski zgłosił się w Sejmie do wypowiedzi w sprawie zmiany składów osobowych komisji sejmowych. Obrady prowadził marszałek Włodzimierz Czarzasty. Między jednym z liderów Nowej Lewicy a politykiem opozycji doszło do ciekawej wymiany zdań. Dlaczego Czarzasty, który w stanie wojennym zapisał się do PZPR, zaczął w pewnym momencie krzyczeć „Precz z komuną”?
Wśród tematów posiedzenia Sejmu były m.in. zmiany w składach komisji sejmowych. Poseł PiS Marek Suski chciał zwrócić uwagę, że opozycja nie jest traktowana sprawiedliwie.
„Towarzysz” czy „pan”?
Kiedy Suski otrzymał prawo do zabrania głosu i wyszedł na mównicę, rozpoczął:
Panie marszałku, chociaż może bardziej pasowałoby „towarzyszu marszałku”.
Na sali rozległy się pomruki niezadowolenia.
No co? Przecież pan marszałek się nie wypiera, że był w PZPR.
— stwierdził Suski.
Precz z komuną, panie pośle. Precz z komuną
— wykrzyknął marszałek Czarzasty.
Tak jest, precz z komuną. Ale ponieważ nie byłem w PZPR, to zostanę przy formie „panie marszałku”
— stwierdził Suski. Na sali słychać było pokrzykiwania posłów z różnych partii.
Gdyby pan był, to ja bym wystąpił
— powiedział Czarzasty.
„Kolejne draństwo, złamanie zasad”
Ponieważ na sali panował hałas, a poseł PiS poczuł się nieco zbity z tropu, marszałek rzucił: „Odwagi, panie pośle”.
Swoją drogą, ja nie słyszę, co pan bełkocze, bo pan ma słabą dykcję
— powiedział Marek Suski, zwracając się do jednego z pokrzykujących parlamentarzystów.
Ale jeśli można, to chciałbym odnieść się do składów komisji
— powiedział.
Sprawa, w której poseł Suski zabrał głos, była już mniej zabawna niż powyższa wymiana zdań.
Jeżeli nie mogę się wypowiedzieć, to tylko powiem, że to kolejne draństwo, złamanie zasad. Jeden z klubów będzie miał przekroczenie 10 członków w komisjach. Podzielił się na dwa, zgodnie z parytetami powinny być też miejsca podzielone. A wy najpierw nie daliście nam wicemarszałka, później odmawialiście udziału w pracach komisji, teraz kolejne łamanie zasad. Obowiązywały zawsze parytety. Tutaj parytetów już nie ma, już po prostu bierzecie w komisjach nawet więcej niż z proporcji wynika. Zawsze to było przestrzegane, a pan marszałek niech popatrzy, jak w poprzedniej kadencji zawsze przestrzegaliśmy tych zasad. Nigdy nie przekraczaliśmy parytetu w komisjach, pilnowaliśmy tego, a dzisiaj wy nam zabraniacie możliwości brania udziału w komisjach, a sami po prostu przekraczacie - jak zresztą w wielu rzeczach - przekraczacie nie tylko normy, ale i prawo
— powiedział parlamentarzysta PiS.
sejm.gov.pl/Joanna Jaszczuk
