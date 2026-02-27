wideo

Tusk oszukał Polskę 2050? Pełczyńska-Nałęcz bez ogródek: "To nie było oczekiwanie, czy żądanie. To było zobowiązanie"

Na zdjęciu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: PAP/Albert Zawada
Na zdjęciu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: PAP/Albert Zawada

Wszyscy to przyznają, że każdy w koalicji będzie mieć wicepremiera, to było zobowiązanie” - powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z Kanałem Zero. Jej ugrupowanie jako jedyne nie otrzymało stanowiska wicepremiera w rządzie Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska.

Pełczyńska-Nałęcz wypowiedziała się na temat stanowiska wicepremiera oraz działania Polski 2050 w rządzie Koalicji 13 Grudnia.

Czy wicepremierostwo jest dla mnie najważniejsze? Nie, dla mnie najważniejsze są sprawy, które możemy robić w koalicji. Powiedziałam, w koalicji jako Polska2050 nie będziemy potakiwaczami. Wchodzimy z własną agendą, będziemy ją asertywnie realizować i z powodu takiego czy innego nie dotrzymania zobowiązań, to jest niefajne, póki możemy robić, to robimy

— wyjaśniła.

Każdy koalicjant miał mieć wicepremiera

Została dopytana, czy rezygnuje z oczekiwania bycia wicepremierem.

To nie było oczekiwanie, czy żądanie. To było zobowiązanie ze strony największego koalicjanta i wszystkich koalicjantów. Wszyscy to przyznają, że każdy w koalicji będzie mieć wicepremiera, to było zobowiązanie

— odpowiedziała.

Przewodnicząca Polski 2050 Pełczyńska-Nałęcz mierzy się ostatnio z poważnymi problemami. W jej partii doszło do rozłamu, który zaowocował opuszczeniem szeregów przez 15 posłów i 3 senatorów.

xyz/X/Kanał Zero

