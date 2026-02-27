„Złożyli wniosek o hipotekę przymusową, którą referendarz sądowy klepnął. Natomiast ja się od tego odwołałem i mamy dzień wielkiej porażki neo-prokuratury Żurka i Tuska. Sąd w całości uchylił wniosek o wpisie hipoteki przymusowej” - przekazuje Michał Woś, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś wygrał z neo-prokuraturą przed sądem w sprawie postanowienia o zastosowaniu środków zapobiegawczych oraz zabezpieczeniu majątkowym wobec polityka.
Porażka Żurkowców
O szczegółach Michał Woś opowiada w rozmowie z portalem wPolityce.pl
Żurkowcy prężąc muskuły, obiegli wszystkie, media informując, że zajęli mi dom i wpisali hipotekę przymusową na 25 milionów, że będą chcieli mnie pozbawić domu majątku, żebym oddał 25 milionów, które zostały przecież z funduszy państwowych przeznaczone do CBA, które ściga bandziorów
— przekazuje.
Złożyli wniosek o hipotekę przymusową, którą referendarz sądowy klepnął. Natomiast ja się od tego odwołałem i mamy dzień wielkiej porażki neo-prokuratury Żurka i Tuska. Sąd w całości uchylił wniosek o wpisie hipoteki przymusowej
— mówi.
„Szwindel Tuska”
Michał Woś potwierdza, że wygrał w tej sprawie przed sądem.
Sąd to rozpatrzył 25 lutego, a dzisiaj odebrałem w tej sprawie dokumenty, w związku z czym mogę potwierdzić, że rzeczywiście prokuratura sromotnie w tej sprawie przegrała
— zaznacza.
Bardzo mnie ciekawi też, czy tak jak było tournée po wszystkich mediach o zabezpieczeniu majątkowym, czy tak samo te wszystkie media teraz będą o tym pisać, bo to pokazuje mechanizmy państwa Tuska i tego szwindla medialnego, tego zblatowania między Tuskiem a funkcjonariuszami medialnymi, którzy po prostu są na usługi rozgrywani także przez różne dziwne przecieki z prokuratury
— wskazuje.
Adrian Siwek
