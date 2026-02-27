TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Woś potwierdza swoje sądowe zwycięstwo: Mamy dzień wielkiej porażki neo-prokuratury Żurka i Tuska

Michał Woś potwierdził, że wygrał z neo-prokuraturą / autor: Fratria
Złożyli wniosek o hipotekę przymusową, którą referendarz sądowy klepnął. Natomiast ja się od tego odwołałem i mamy dzień wielkiej porażki neo-prokuratury Żurka i Tuska. Sąd w całości uchylił wniosek o wpisie hipoteki przymusowej” - przekazuje Michał Woś, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś wygrał z neo-prokuraturą przed sądem w sprawie postanowienia o zastosowaniu środków zapobiegawczych oraz zabezpieczeniu majątkowym wobec polityka.

CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Michał Woś wygrał z neo-Prokuraturą Krajową ws. zajęcia hipoteki na dom! Sąd w całości uchylił wpis referendarza sądowego

Porażka Żurkowców

O szczegółach Michał Woś opowiada w rozmowie z portalem wPolityce.pl

Żurkowcy prężąc muskuły, obiegli wszystkie, media informując, że zajęli mi dom i wpisali hipotekę przymusową na 25 milionów, że będą chcieli mnie pozbawić domu majątku, żebym oddał 25 milionów, które zostały przecież z funduszy państwowych przeznaczone do CBA, które ściga bandziorów

— przekazuje.

Złożyli wniosek o hipotekę przymusową, którą referendarz sądowy klepnął. Natomiast ja się od tego odwołałem i mamy dzień wielkiej porażki neo-prokuratury Żurka i Tuska. Sąd w całości uchylił wniosek o wpisie hipoteki przymusowej

— mówi.

Szwindel Tuska”

Michał Woś potwierdza, że wygrał w tej sprawie przed sądem.

Sąd to rozpatrzył 25 lutego, a dzisiaj odebrałem w tej sprawie dokumenty, w związku z czym mogę potwierdzić, że rzeczywiście prokuratura sromotnie w tej sprawie przegrała

— zaznacza.

Bardzo mnie ciekawi też, czy tak jak było tournée po wszystkich mediach o zabezpieczeniu majątkowym, czy tak samo te wszystkie media teraz będą o tym pisać, bo to pokazuje mechanizmy państwa Tuska i tego szwindla medialnego, tego zblatowania między Tuskiem a funkcjonariuszami medialnymi, którzy po prostu są na usługi rozgrywani także przez różne dziwne przecieki z prokuratury

— wskazuje.

Adrian Siwek

