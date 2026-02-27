Sławomir Cenckiewicz dla agencji Bloomberg: Polska potrzebuje technologii przyszłości. To więcej niż SAFE

Sławomir Cenckiewicz, w rozmowie z amerykańską agencją Bloomberg, skrytykował projekt SAFE. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ostrzegł, że nacisk na finansowanie europejskiego przemysłu militarnego może osłabić strategiczne więzi z Waszyngtonem. Podkreślił ograniczenia technologiczne programu. „Polska potrzebuje czegoś więcej” – zaznaczył.

Cenckiewicz: Polska potrzebuje technologii przyszłości

Doradca prezydenta Karola Nawrockiego podkreślał też, że Polska przez pożyczkę w wysokości blisko 44 mld euro, udzielonej w ramach programu SAFE, może stracić możliwość zakupu zaawansowanego sprzętu wojskowego z USA i Korei Południowej.

Jak zaznaczył Sławomir Cenckiewicz:

[Projekt SAFE] pod pozorem wzmacniania europejskich zdolności obronnych, w rzeczywistości odwraca Europę od Stanów Zjednoczonych.

Prof. Cenckiewicz podkreślił w wywiadzie z amerykańską agencją, że SAFE koncentruje się głównie na konwencjonalnym uzbrojeniu, podczas gdy Polska potrzebuje technologii przyszłości.

To, czego naprawdę potrzebujemy, to zaawansowana technologia

— powiedział prof. Cenckiewicz.

Polska potrzebuje czegoś więcej – skoku technologicznego

— dodał.

Ambasador USA potwierdza obawy szefa BBN

Podobne obawy wyraził ambasador USA przy UE, Andrew Puzder. Jak pisze Business Insider, również w wywiadzie dla Bloomberga ostrzegł on:

Preferencje europejskie mogą osłabić wspólne wysiłki obronne sojuszników.

Polska nie wchłonie tak dużych pieniędzy w tak krótkim czasie”

Rząd Donalda Tuska, jak zaznacza Bloomberg, popiera unijny plan, argumentując, że SAFE uzupełnia rekordowy program wydatków obronnych Polski, wynoszący 1 bln zł. Tusk zapewnia też o inwestycjach w Polsce.

Sławomir Cenckiewicz przypomniał jednak, iż rządowi brak zapisów gwarantujących wcześniejszych deklaracji, o tym, że zdecydowana większość środków z SAFE trafi do polskich firm. Co więcej, jak podkreśla szef BBN w rozmowie z Bloombergiem, Polska nie są w stanie „wchłonąć tak dużych funduszy w krótkim czasie”.

