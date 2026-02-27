W Kobyłce nie zaprezentowano szczegółów SAFE, tylko listę pobożnych życzeń możliwych do zrealizowania tylko przy pomocy czarów

  • Polityka
  • opublikowano:
Premier Donald Tusk i m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w siedzibie firmy PIT-RADWAR w Kobyłce / autor: PAP/Albert Zawada
Premier Donald Tusk i m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w siedzibie firmy PIT-RADWAR w Kobyłce / autor: PAP/Albert Zawada

Czary odnoszące się do instrumentu SAFE zadziałają tak, jak magiczna pałeczka, o której mówiła była minister zdrowia Izabela Leszczyna, czyli wcale.

Największe czarowanie Polaków od czasu „100 konkretów w 100 dni” odbyło się 27 lutego 2026 r. w podwarszawskiej Kobyłce. Dotyczyło instrumentu finansowego SAFE. Czarownikami byli: premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Marcin Kierwiński, wiceminister obrony Cezary Tomczyk, pełnomocnik rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a w roli osoby poważnej wystąpił szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła.

Donald Tusk czarował, choć widać było, że gra znaczonymi kartami, rozprawiając się z tym, co uznał za mity. Za pierwszy mit uznał to, że „SAFE w jakimś stopniu zagraża polskiej suwerenności, że jest nam…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych