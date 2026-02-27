W październiku zeszłego roku neo-Prokuratura Krajowa zajęła m.in. hipotekę na dom Michała Wosia i jego żony. Jak dowiedział się portal wPolityce, poseł Prawa i Sprawiedliwości wygrał z prokuraturą w tej sprawie!
Decyzja neo-PK i 12 groszy dla Tuska i Żurka
Postanowienie o zastosowaniu środków zapobiegawczych oraz zabezpieczeniu majątkowym wobec Michała Wosia wydano w październiku zeszłego roku. Decyzję podjęto w toku śledztwa ws. rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
3 października 2025 r. prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego Michała Wosia poprzez obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową, zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych oraz zajęcie ruchomości w postaci samochodu. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do sądu
— podała w komunikacie neo-Prokuratura Krajowa.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tak obóz Tuska atakuje Michała Wosia! Co zrobiła prokuratura? Skandaliczne działania. „Zajął konto, auto i hipotekę na dom”
Decyzję prokuratury polityk skomentował w rozmowie z „Super Expressem”. Poseł ocenił, że „przez półtora roku nie widziano potrzeby robienia poręczeń majątkowych ani zabezpieczania majątku”, jednak teraz „zrobiono to po dyspozycji politycznej Tuska”.
Nie jestem milionerem, więc tego majątku za dużo nie zajmą. Wpisem do hipoteki zabezpieczono dom, samochód i zajęto moje rachunki. Na tych ostatnich zostawiłem całe 12 groszy, niech sobie to Żurek z Tuskiem wezmą
— mówił Woś.
Wygrana Wosia
Po kilku miesiącach od tamtej decyzji prokuratury, Woś może ogłosić sukces. Sąd Rejonowy w Raciborzu uchylił decyzję referendarza sądowego ws. wpisu do księgi wieczystej.
Dziennikarze portalu wPolityce.pl dotarli do postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu.
red
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754274-michal-wos-wygral-z-neo-pk-ws-zajecia-hipoteki-na-dom
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.