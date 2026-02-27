Sejm przyjął dzisiaj uchwałę wyrażającą solidarność z Ukrainą w czwartą rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej agresji. W uchwale zapewniono, że Polska będzie kontynuować wsparcie polityczne, humanitarne i militarne dla Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne. Jednym posłem, który zagłosował przeciwko jej przyjęciu był Konrad Berkowicz z Konfederacji. Polityka za tę decyzję zaatakowali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Jak się tłumaczył?
Uchwałę poparło 419 posłów, przeciw zagłosował Konrad Berkowicz z Konfederacji, a 15 posłów, w tym Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej wstrzymało się od głosu.
Tłumaczenia Berkowicza
Berkowicz na portalu X zamieścił wpis, w którym wyjaśnił swoją decyzjię o zagłosowaniu przeciwko uchwale wyrażającą solidarność z Ukrainą.
Nie wziąłem udziału w chocholim tańcu i zagłosowałem przeciw uchwale Sejmu wyrażającą solidarność z Ukrainą. Nie wyrażam solidarności ze skorumpowanym krajem, który czci morderców naszych przodków, którego przedstawiciele grożą Polsce i opluwają nas na arenie międzynarodowej
— wyjaśnił poseł Konfederacji.
Berkowicza, za jego głosowanie, zaatakowała m.in. posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.
Patelniarz Berkowicz, jako jedyny, przeciwny uchwale Sejmu o solidarności z Ukrainą. Wielokrotnie kłamał na temat tej wojny, dezinformował, szerzył ruską propagandę. Teraz tylko potwierdził, że nie robił tego dla dobra Polski
— napisała.
Krytycznie o głosowaniu Berkowicza wypowiedział się Krzysztof Sałek, działacz Koalicji Obywatelskiej.
Berkowicz jako JEDYNY zagłosował przeciw projektowi uchwały o wyrażeniu solidarności z Ukrainą. Żałosne, ale nie dziwi
— stwierdził działacz KO w Stalowej Woli.
Uchwała wspierająca Ukrainę
24 lutego minęły cztery lata od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. W uchwale zainicjowanej przez prezydium Sejmu stanowczo potępiono nielegalną i niesprowokowaną agresję Federacji Rosyjskiej wymierzoną w integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.
Zaznaczono, że zbrodnie Rosji są pogwałceniem prawa międzynarodowego. Zwrócono też uwagę, że Rosja prowadzi strategię systematycznego niszczenia infrastruktury krytycznej Ukrainy, doprowadzającą do katastrofy humanitarnej.
Sejm opowiedział się za integralnością terytorialną Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Zapewnił również, że Polska będzie kontynuować wsparcie polityczne, humanitarne i militarne dla Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne.
Sejm wyraził w uchwale uznanie dla solidarności państwa polskiego i polskiego społeczeństwa z narodem ukraińskim. W pełni też poparł wysiłki Ukrainy oraz społeczności międzynarodowej na rzecz odnalezienia, uwolnienia i bezpiecznego powrotu do rodziny ukraińskich dzieci bezprawnie uprowadzonych przez Federację Rosyjską.
(Sejm) stanowczo potępia praktyki przymusowych i nielegalnych adopcji, uznając je za rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Domaga się również natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich jeńców wojennych oraz osób cywilnych bezprawnie przetrzymywanych. Sprawcy tych zbrodni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności
— głosi uchwała.
Wezwano w niej polski rząd do kontynuowania wysiłków na rzecz pomocy Ukrainie, a także wprowadzania kolejnych sankcji wobec Rosji i podmiotów ją wspierających. Sejm złożył też hołd wszystkim ofiarom rosyjskiej agresji.
