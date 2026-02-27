Podejrzany o korupcję prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych, ma zakaz przebywania na terenie tamtejszego Urzędu Miasta i został zobowiązany do wpłaty 200 tys. zł poręczenia – zdecydowała Prokuratura Krajowa.
Po decyzji katowickiego sądu, który nie uwzględnił wniosku o aresztowanie samorządowca, śledczy zastosowali wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.
Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej powiedziała PAP, że Krzysztof M. został zobowiązany do wpłaty 200 tys. zł poręczenia majątkowego, ma zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, trafił pod dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi i świadkami. Zgodnie z decyzją PK, M. ma też zakaz przebywania na terenie Urzędu Miasta Częstochowy i został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych prezydenta.
Niezależnie od tych decyzji PK zapowiedziała, że złoży zażalenie na postanowienie o odmowie aresztowania Krzysztofa M.
