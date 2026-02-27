Prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zawieszony w czynnościach służbowych! Ma zakaz przebywania na terenie Urzędu Miasta

  • Polityka
  • opublikowano:
Krzysztof M. został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych. / autor: PAP/Art Service
Krzysztof M. został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych. / autor: PAP/Art Service

Podejrzany o korupcję prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych, ma zakaz przebywania na terenie tamtejszego Urzędu Miasta i został zobowiązany do wpłaty 200 tys. zł poręczenia – zdecydowała Prokuratura Krajowa.

Po decyzji katowickiego sądu, który nie uwzględnił wniosku o aresztowanie samorządowca, śledczy zastosowali wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.

Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej powiedziała PAP, że Krzysztof M. został zobowiązany do wpłaty 200 tys. zł poręczenia majątkowego, ma zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, trafił pod dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi i świadkami. Zgodnie z decyzją PK, M. ma też zakaz przebywania na terenie Urzędu Miasta Częstochowy i został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych prezydenta.

Niezależnie od tych decyzji PK zapowiedziała, że złoży zażalenie na postanowienie o odmowie aresztowania Krzysztofa M.

CZYTAJ TAKŻE:

Matyjaszczyk zawieszony w prawach członka Lewicy. Prokuratura o zatrzymaniu prezydenta Częstochowy: Zarzuty usłyszało już 17 osób

Prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zatrzymany przez CBA. „Podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego”

Sąd nie zgodził się na areszt dla prezydenta Częstochowy! Krzysztof M. wcześniej usłyszał zarzuty dotyczące przyjmowania łapówek

Adrian Siwek/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych