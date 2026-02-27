„To jest partia polskiego minimalizmu. W poprzednim okresie jako minister spraw zagranicznych, to wszyscy wiemy, Radosław Sikorski likwidował polskie placówki dyplomatyczne w Azji, w Afryce itd. To jest partia zwijania państwa polskiego, co więcej, pozostawienia pewnej tożsamości regionalnej” - powiedział prof. Zdzisław Krasnodębski w „Bez Pardonu” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do exposé szefa MSZ w Sejmie.
Radosław Sikorski wczoraj wygłosił w Sejmie exposé nt. polityki zagranicznej Polski w 2026 roku.
Przede wszystkim to nie było expose ministra spraw zagranicznych, bo niewiele się dowiedzieliśmy co robi polska dyplomacja, jaka jest nasza strategia, jakie działania podjęliśmy w poprzednim roku itd. Dowiedzieliśmy się jednej rzeczy, która już jest nam znana, że pan minister Sikorski nie lubi opozycji…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754270-expose-sikorskiego-prof-krasnodebski-partia-zwijania-polski