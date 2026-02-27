Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Exposé Sikorskiego w Sejmie. Druzgocąca konstatacja prof. Krasnodębskiego: "To jest partia zwijania państwa polskiego"

Na zdjęciu prof. Zdzisław Krasnodębski w programie "Bez Pardonu" / autor: Telewizja wPolsce24

To jest partia polskiego minimalizmu. W poprzednim okresie jako minister spraw zagranicznych, to wszyscy wiemy, Radosław Sikorski likwidował polskie placówki dyplomatyczne w Azji, w Afryce itd. To jest partia zwijania państwa polskiego, co więcej, pozostawienia pewnej tożsamości regionalnej” - powiedział prof. Zdzisław Krasnodębski w „Bez Pardonu” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do exposé szefa MSZ w Sejmie.

Radosław Sikorski wczoraj wygłosił w Sejmie exposé nt. polityki zagranicznej Polski w 2026 roku.

Przede wszystkim to nie było expose ministra spraw zagranicznych, bo niewiele się dowiedzieliśmy co robi polska dyplomacja, jaka jest nasza strategia, jakie działania podjęliśmy w poprzednim roku itd. Dowiedzieliśmy się jednej rzeczy, która już jest nam znana, że pan minister Sikorski nie lubi opozycji…

