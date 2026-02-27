„Jeżeli chodzi o polską armię, polskie zbrojenia, musimy patrzeć na każdą złotówkę, bo ona jest nam potrzebna. Nie może być tak, że nagle pieniądze trafiają do firm, które np. nie produkują albo nie mają możliwości produkcyjnych, albo te możliwości osiągną dopiero za jakiś czas. Potrzebujemy działań tu i teraz” - powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
Sejm w szeregu głosowań przyjął poprawki Senatu do ustawy wdrażającej uderzający w suwerenność Polski program SAFE. Głosowanie nad poprawkami Senatu zakończyło parlamentarne prace nad ustawą o SAFE. Teraz trafi ona do prezydenta Karola Nawrockiego, który będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji.
Bogucki pytany był przez dziennikarzy w Sejmie m.in. o doniesienia medialne, wedle których na tajnej liście SAFE znalazły się tylko dwie firmy. Pozostałą część dokumentu ma stanowić lista kluczowych produktów krajowego przemysłu zbrojeniowego, które mają być finansowane z SAFE. Nie wskazano jednak konkretnych firm. Informacje te podał portal niezalezna.pl.
Chciałbym, żeby te pieniądze, o ile one w ogóle trafią, pytanie, czy w ogóle zostanie ta umowa podpisana. Nie wiem, czy będzie ta umowa, my jej nie znamy, nie wiadomo czy wejdzie ustawa w życie. Mamy dzisiaj kilka niewiadomych. Abstrahując jednak od tej filmy i programu SAFE, chciałbym, aby pieniądze trafiały do firm, które mają zdolności produkcyjne. Czy tak jest w tym przypadku? Można mieć wątpliwości i myślę, że one były one mocno wyrażane
— podkreślił.
— zaznaczył.
Dopytywany o przyjęte dzisiaj przez Sejm poprawki zgłoszone do ustawy przez Senat, a odrzuceniu przez Senat kilkunastu innych, Bogucki powiedział:
To dziwna sytuacja, dlatego, że wszystkie te poprawki były dobre. One tą trudną, żeby nie powiedzieć złą, ustawę miały starały się stonować, naprawiać. Chociażby kwestia twardego zapisania, ile procent z tych środków trafi do polskiej zbrojeniówki, czyli polskich firm działających w Polsce, a nie zagranicznych firm działających w Polsce, bo to nie jest polska zbrojeniówka.
Z jednej strony rządzący zapewniają 89 procent na polska zbrojeniówkę, ale jeżeli chodzi o zapisanie tego twardo w ustawie, to nie ma już takiego postąpienia. Nie ma rozstrzygnięcia w kontekście Funduszu wsparcia Sił Zbrojnych. Przypomnę, że Fundusz wsparcia Sił Zbrojnych powinien być utrzymany bez względu na to, czy będą czy nie będzie pieniędzy z SAFE. Tego nie ma. Poprawka, która przeszła przez Senat mówi o niezmniejszaniu budżetu MON-u, natomiast nie mówi nic o Funduszu wsparcia Sił Zbrojnych
— zaznaczył.
Bogucki dopytywany, czy jest alternatywa dla pozyskania takich środków z innych źródeł powiedział, że to analizowane.
To jest analizowane, wypowiadali się niektórzy eksperci z zakresu finansów publicznych, bankowości i niektórzy z nich wskazują, że takie możliwości są. Pan prezydent rozważa wszystkie głosy pojawiające się tej dyskusji i podejmie decyzję w ciągu 21 dni
— powiedział.
Dopytywany o to, czy prezydent Nawrocki wykorzysta pełne 21 dni na podjęcie decyzji, minister odparł:
Tego nie wiem. Bywa, że prezydent do ostatniego dnia rozważa argumenty za i przeciw różnych aktów legislacyjnych, a bywa tak, że podejmuje te decyzje szybciej.
