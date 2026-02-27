„Sejm ma pełne prawo do tego, żeby podejmować uchwały w każdej sprawie. Ta uchwała jest osadzona w przepisach prawa i Sejm ma prawo podejmować stanowisko w tej sprawie” - przekonywał w Sejmie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wystąpienie prokuratora generalnego było związane z opowiedzeniem się przez Sejm za projektem uchwały ws. wyborów sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Projekt zawiera deklarację, że Sejm wybierając sędziów do KRS uwzględni wyniki wyborów w środowisku sędziowskim.
Zanim Żurek rozpoczął swoje przemówienie, posłowie Prawa i Sprawiedliwości przywitali go gromkimi okrzykami:
Będziesz siedział!
Na te okrzyki zareagował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Pan minister Bogucki już usiadł. Dajcie spokój
— powiedział, odnosząc się do ministra Zbigniewa Boguckiego, który przemawiał przed Żurkiem.
Minister Ziobro jest w Budapeszcie, więc nie krzyczcie do niego, nie ma go na tej sali
— rzucił w stronę posłów PiS Żurek.
Sejm ma pełne prawo do tego, żeby podejmować uchwały w każdej sprawie. Ta uchwała jest osadzona w przepisach prawa i Sejm ma prawo podejmować stanowisko w tej sprawie.
— przekonywał minister sprawiedliwości.
Wiecie w czym jest największy problem? Największy problem Kancelarii Prezydenta jest taki, że nagle otoczenie prezydenta oraz posłowie PiS zrozumieli, że sami wpadli w swoją pułapkę. Jeżeli środowiska sędziowskie wybiorą oddolnie przedstawicieli do KRS, a Wysoka Izba ten wybór zaakceptuje, to będzie się wszystko mieścić w ustawie, którą uchwaliło PiS. Dlatego panika zapanowała w Pałacu Prezydenckim
— mówił Żurek.
Następnie minister przeprowadził atak na mec. Bartosza Lewandowskiego, który uczestniczył w tworzeniu prezydenckiego projektu ustawy reformy sądownictwa. Już wcześniej rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz wyjaśniał, że Kancelaria Prezydenta konsultuje projekty ustaw z ekspertami, jednak za przygotowanie wersji finalnej zawsze odpowiada KPRP.
Chce zapytać ministra Boguckiego, kto pisał ustawę, którą przedstawił prezydent ostatnio? Podpisany jest mec. Bartosz Lewandowski, obrońca pana Szmydta, Ziobry, Romanowskiego. Federacja Rosyjska w swojej rekomendacji wskazuje, że ta kancelaria jest rekomendowana. Chcecie to zakrzyczeć? Jest rekomendowana na pierwszym miejscu. Chcę zapytać, kto pisze projekty ustaw? Czy Kancelaria Prezydenta czy pisze obrońca ministra Ziobry? Wiecie dlaczego jest ta ustawa? Dlatego, że kancelaria się przestraszyła, że sędziowie wybiorą mieszcząc się w ustawie, która dzisiaj obowiązuje, że wybiorą swoją reprezentację, że nie będzie wyjścia, że odtworzymy KRS, że odtworzymy niezależny Trybunał Konstytucyjny i odtworzymy niezależny Sąd Najwyższy, więc lęk zapanował w KPRP
— grzmiał Żurek.
Dzisiaj obywatele płaca odszkodowania za to, że zepsuliście system prawny. Setki milionów wypłacone za to, że zepsuliście system prawny. KPRP będzie pokrywać te koszty? Wie pan, jakie odszkodowania Polska już zapłaciła? Ile Polska straciła z funduszy unijnych? Więc bardzo bym prosił, żeby pan nie wprowadzał Wysokiej Izby w błąd. Ustawa o ustroju sądów pozwala na dokonanie takiego wyborów, a Sejm jest autonomiczny i może podejmować uchwały w tej sprawie. W każdej ważnej sprawie
— przekonywał.
