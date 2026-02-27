W Sejmie trwa debata nad sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie uchwały w sprawie KRS. „Chciałem przypomnieć wysokiej izbie, zwłaszcza koalicji rządzącej, że w polskim porządku prawnym obowiązuje ustawa o KRS, która przeszła pełen proces legislacyjny. Nigdy nie została zakwestionowana jej konstytucyjność” - powiedział Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
W Sejmie rozpoczęła się debata nad sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie uchwały o KRS, która głosi, że Izba, wybierając sędziowski skład do KRS, uwzględni wyniki wyborów dokonanych przez sędziów.
Bogucki: Ustawa o KRS obowiązuje
W posiedzeniu Sejmu wziął udział Zbigniew Bogucki, szef KPRP.
W imieniu pana prezydenta, zanim wysoka izba podejmie decyzję, czy przyjąć tę uchwałę, czy też nie, chciałem przypomnieć wysokiej izbie, zwłaszcza koalicji rządzącej, że w polskim porządku prawnym obowiązuje ustawa o KRS, która przeszła pełen proces legislacyjny. Nigdy nie została zakwestionowana jej konstytucyjność. Jednocześnie ogłosił pan, panie marszałku, procedurę – na podstawie tej obowiązującej ustawy – naboru nowych członków do KRS. Nie może być ustawa, która jest częściowo konstytucyjna albo niekonstytucyjna. Pan ogłosił i za to dziękuję
— wskazał.
Wbrew temu, czego chcą niektóre środowiska, w tym procesie także obywatele, czyli Polacy, mogą zgłaszać kandydatów do KRS. To jest naprawdę wymiar powszechny demokracji, czyli obywatele
— dodał.
„Uchwała nie ma żadnej mocy prawnej”
W przypadku bardzo słabych tekstów – zwracam się tutaj do pana ministra Żurka, bo to jest, jak rozumiem, wytwór jego działalności – mówi się, że są warte tyle, ile papier, na którym zostały wydrukowane. Tutaj nawet tego nie można powiedzieć. Szkoda, panie ministrze Żurek, tego papieru, bo ta uchwała nie ma żadnej mocy prawnej. Doskonale pan o tym wie
— podkreślił szef Kancelarii Prezydenta.
Przypomnę art. 87 ust. 1 Ustawy Zasadniczej: źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: konstytucja, ustawy, umowy międzynarodowe ratyfikowane i rozporządzenia. Tam nigdy nie było i nie ma uchwał, więc nie można rządzić - tutaj zwrot do pana premiera - za pomocą uchwał
— dodał Bogucki.
Żurek atakuje
Po wystąpieniu szefa Kancelarii Prezydenta RP głos zabrał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
Wiecie w czym jest największy problem? Największy problem Kancelarii Prezydenta jest taki, że nagle otoczenie prezydenta oraz posłowie PiS zrozumieli, że sami wpadli w swoją pułapkę. Jeżeli środowiska sędziowskie wybiorą oddolnie przedstawicieli do KRS, a Wysoka Izba ten wybór zaakceptuje, to będzie się wszystko mieścić w ustawie, którą uchwaliło PiS. Dlatego panika zapanowała w Pałacu Prezydenckim
— podkreślił.
Żurek zaatakował także mec. Bartosza Lewandowskiego, pytając, kto pisze ustawy KPRP
CZYTAJ WIĘCEJ: Buńczuczne wystąpienie Żurka w Sejmie. Zaatakował mec. Lewandowskiego i bronił uchwały ws. KRS. „Sejm ma do tego pełne prawo”
„Piszemy ustawy atramentem polskich interesów”
To jest prawdziwy powód, dla którego pan działa – przywrócić wam Krajową Radę Sądownictwa. Wam, czyli temu układowi korporacyjno-politycznemu przywrócić władzę nad sądami. Tego chcecie. Przejęzyczył się pan, ale wyszło, że tak powiem, szydło z worka
— powiedział Bogucki, odpowiadając następnie na wystąpienie ministra Waldemara Żurka.
Jeżeli chodzi o zwoływanie zgromadzeń to musi pan ustalić wspólną wersję z pana zastępcą, czyli panem Mazurem. W jednej z rozgłośni powiedział bez żachnięcia, że robicie to bez podstawy prawnej. Trudno, jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Gdy już pan ustali wersję z zastępcą, to pan przyjdzie i odpowie, panie ministrze
— dodał.
Pan zapytał, kto pisze ustawy w Kancelarii Prezydenta. Być może jest to panu obce, bo należy pan dzisiaj do środowiska politycznego, które chciało przeprowadzić głęboki reset z Rosją. Odpowiem panu bardzo prosto: w KPRP piszemy ustawy atramentem polskich interesów. Ale pan nic pewnie o tym nie wie
— podsumował.
sejm.gov.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754263-bogucki-my-w-kprp-piszemy-ustawy-atramentem-polskich-interesow
