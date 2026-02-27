PILNE

Medialna kłótnia posłów PiS. Prezes Kaczyński podjął decyzję ws. trójki polityków. Zajmie się nimi partyjna komisja etyki

Mateusz Morawiecki, Ireneusz Zysk, Mirosław Stachowiak-Różecka zostali decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskie skierowani do partyjnej komisji etyki spraw. O decyzji lidera Prawa i Sprawiedliwości poinformował na platformie X rzecznik partii Rafał Bochenek.

Decyzja prezesa Kaczyńskiego jest spowodowana, jak poinformował Bochenek, „naruszeniem wydanego przez kierownictwo PiS zakazu wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dla Polski i całego naszego środowiska politycznego dyskusji”.

W związku z wczorajszym naruszeniem wydanego przez kierownictwo PiS zakazu wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dla Polski i całego naszego środowiska politycznego dyskusji, p. prezes Jarosław Kaczyński podjął decyzję o skierowaniu do partyjnej komisji etyki spraw następujących posłów: p. Mateusza Morawieckiego, p. Ireneusza Zyski i p. Mirosławy Stachowiak-Różeckiej

— poinformował Bochenek.

Wypowiedzi i wpisy innych członków partii, w tym sprawa p. Patryka Jakiego, są wciąż analizowane ze względu na złożony kontekst. Do komisji etyki trafiła już wcześniej sprawa p. Jacka Kurskiego w związku z jego wypowiedzią w jednym z programów telewizyjnych

— czytamy.

