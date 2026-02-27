Mateusz Morawiecki, Ireneusz Zysk, Mirosław Stachowiak-Różecka zostali decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskie skierowani do partyjnej komisji etyki spraw. O decyzji lidera Prawa i Sprawiedliwości poinformował na platformie X rzecznik partii Rafał Bochenek.
Decyzja prezesa Kaczyńskiego jest spowodowana, jak poinformował Bochenek, „naruszeniem wydanego przez kierownictwo PiS zakazu wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dla Polski i całego naszego środowiska politycznego dyskusji”.
W związku z wczorajszym naruszeniem wydanego przez kierownictwo PiS zakazu wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dla Polski i całego naszego środowiska politycznego dyskusji, p. prezes Jarosław Kaczyński podjął decyzję o skierowaniu do partyjnej komisji etyki spraw następujących posłów: p. Mateusza Morawieckiego, p. Ireneusza Zyski i p. Mirosławy Stachowiak-Różeckiej
— poinformował Bochenek.
Wypowiedzi i wpisy innych członków partii, w tym sprawa p. Patryka Jakiego, są wciąż analizowane ze względu na złożony kontekst. Do komisji etyki trafiła już wcześniej sprawa p. Jacka Kurskiego w związku z jego wypowiedzią w jednym z programów telewizyjnych
— czytamy.
