Prokurator Generalny Waldemar Żurek poinformował, że podpisał kolejny wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi Chodzi - jak podał - o zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim.
Żurek poinformował na konferencji prasowej, że w sprawie chodzi o naruszenie przepisów, jakim jest „publicznie i wbrew faktom” zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim i komunistycznym.
Wypowiedzi pana Brauna na różnych wystąpieniach, ale także w mediach ocenione zostały przez prokuraturę jako naruszające prawo i zaprzeczające zbrodniom nazistowskim i podpisałem kolejny wniosek do PE o uchylenie w tym zakresie immunitetu eurodeputowanego
— przekazał Żurek.
Chcę tu powiedzieć z całą stanowczością: nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce
— zaznaczył.
kk/PAP
