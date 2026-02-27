Parlament Europejski uchyli Braunowi immunitet? Żurek podpisał wniosek. "Nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce"

Prokurator Generalny Waldemar Żurek poinformował, że podpisał kolejny wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi Chodzi - jak podał - o zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim.

Żurek poinformował na konferencji prasowej, że w sprawie chodzi o naruszenie przepisów, jakim jest „publicznie i wbrew faktom” zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim i komunistycznym.

Wypowiedzi pana Brauna na różnych wystąpieniach, ale także w mediach ocenione zostały przez prokuraturę jako naruszające prawo i zaprzeczające zbrodniom nazistowskim i podpisałem kolejny wniosek do PE o uchylenie w tym zakresie immunitetu eurodeputowanego

— przekazał Żurek.

Chcę tu powiedzieć z całą stanowczością: nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce

— zaznaczył.

