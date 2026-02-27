Koalicja 13 grudnia dopięła swego! Sejm w szeregu głosowań przyjął poprawki Senatu do ustawy wdrażającej uderzający w suwerenność Polski program SAFE. Głosowanie nad poprawkami Senatu zakończyło parlamentarne prace nad ustawą o SAFE. Teraz trafi ona do prezydenta Karola Nawrockiego, który będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji.
Formalnie Sejm głosował za odrzuceniem poprawek. Przeciwko odrzuceniu dwóch poprawek dot. zapewnienia, że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu MON zagłosowało 250 posłów, za 182 posłów, a 5 wstrzymało się od głosu.
Przeciwko odrzuceniu trzeciej poprawki dot. zobowiązania szefa MON do przedłożenia rocznego sprawozdania z realizacji planu Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa sejmowym i senackim komisjom finansów i obrony byli wszyscy posłowie i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeciwko odrzuceniu czwartej poprawki dot. kontroli antykorupcyjnej było 436 posłów, 2 było za i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że jeszcze dziś podpisze ustawę i skieruje ją do prezydenta.
Dlaczego to takie groźne?
O powodach do odrzucenia przez Polskę SAFE pisała na portalu wPolityce.pl jego redaktor naczelna Marzena Nykiel.
wielomiliardowy projekt został podjęty z wadami prawnymi, a do tego jest niezgodny z polską konstytucją. Bardzo ryzykowny dla Polski i niezwykle korzystny dla Niemiec instrument, może uderzyć w fundamenty naszego bezpieczeństwa i przyspieszyć federalizację UE
— ostrzegała Nykiel.
Jednym z powodów, o którym pisze redaktor naczelna, jest „pułapka wieloletniego długu”.
44 miliardy euro pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem na 45 lat to scenariusz grozy. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że pieniądze te trzeba wydać w ciągu 4 najbliższych lat. Nietrudno wyobrazić sobie, że na nowe technologie, które pojawią się po 2030 roku nie będzie nas stać, a rozwój zbrojeniowy może zostać sparaliżowany na dekady. Zaciągając gigantyczny kredyt, przyjmiemy także mechanizm warunkowości, którym Komisja Europejska będzie mogła dowolnie dyscyplinować kraje członkowskie. Pomimo apeli prezydenta Karola Nawrockiego i starań opozycji, nie udało się wprowadzić do ustawy o SAFE stosownych zabezpieczeń
— czytamy.
kk
