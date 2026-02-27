Prokurator oskarżający ws. Sławomira Nowaka i aktywisty Michała Sz. ps. „Margot” ma kłopoty. Rzecznik dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym podjął czynności wyjaśniające wobec prok. Jana Drelewskiego. „Nie trzeba być Einsteinem, żeby dodać dwa do dwóch” - stwierdził prokurator. „Nie wiem, jak niektórym się ‘spina’ jednoczesne przekonywanie, że ‘obóz demokratyczny’ jest ‘praworządny’ oraz ‘respektuje standardy’ z praktyką codzienności” — skomentował na X mec. Bartosz Lewandowski.
Nadzorował sprawy Nowaka i „Margot”
O działaniu Rzecznika dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym w sprawie prok. Drelewskiego poinformował portal Niezależna.pl. Prokurator Jan Drelewski nadzorował głośne sprawy, m.in. postępowania w sprawie korupcji zarzucanej byłemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi, a także Michałowi Sz. ps. „Margot”, aktywiście, który czuł się kobietą i był oskarżony m.in. o napaść na kierowcę furgonetki Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz uszkodzenie samochodu.
Drelewski: Nie słyszałem o takiej praktyce.
Portal Zero.pl rozmawiał z prokuratorem Drelewskim, który opisał, jak dowiedział się o czynnościach wobec niego prowadzonych.
Leżę w łóżku z grypą. Ktoś rzeczywiście przyszedł dziś do mnie do domu i próbował wręczyć mojej żonie jakąś przesyłkę. Nie przyjęła
– mówił prok. Jan Drelewski w rozmowie z Zero.pl.
Jeżeli to, co ten pan próbował wręczyć, to rzeczywiście dekret, to dla mnie jest to skandal. Od kiedy ludzi nachodzi się tak w domu? Nie słyszałem o takiej praktyce
— podkreślił i dodał, pytany, czy działania prokuratury łączy ze swoją przeszłością i zarzutami skierowanymi wobec Sławomira Nowaka:
Jeśli tak to wygląda, to nie trzeba być Einsteinem, żeby dodać dwa do dwóch.
Praworządny obóz demokratyczny - „Jak im się to spina z codziennością”?
Kłopotami Drelewskiego zdumiony jest również mec. Bartosz Lewandowski.
Nie wiem, jak niektórym się „spina” jednoczesne przekonywanie, że „obóz demokratyczny” jest „praworządny” oraz „respektuje standardy” z praktyką codzienności Prokuratorem Janem Drelewskim, który doprowadził do skazania Michała Sz. „Margot” oraz oskarżał Sławomira Nowaka, obecnie zajmie się rzecznik dyscyplinarny i został odwołany z delegacji
— spuentował sytuację znany prawnik.
Prok. Drelewski był delegowanym do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie wiosną 2023 r.
