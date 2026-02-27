„Kłamstwem jest twierdzenie, że 89 proc. z tych pieniędzy trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nie ma takiego przepisu w ustawie. Mamy do czynienia z manipulacją i oszustwem” - powiedział szef KP PiS Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej partii, która dotyczyła programu SAFE. Wraz z byłym szefem MON udział w niej wzięli Rafał Bochenek, Janusz Kowalski i Bartosz Kownacki.
Wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że partia sprzeciwia się programowi SAFE.
SAFE to pożyczka zaciągnięta w obcej walucie. PiS zdecydowanie opowiada się przeciwko tej pożyczce, bo jest ona niekorzystna dla Polski. Zgłosiliśmy 13 poprawek, które zostały odrzucone. Kłamstwem jest twierdzenie, że 89 proc. z tych pieniędzy trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nie ma takiego przepisu w ustawie. Mamy do czynienia z manipulacją i oszustwem
— powiedział.
Odniósł się do działań UE, która może wykorzystać to w politycznej rozgrywce.
Prezes PGZ mówi, że w założeniu wyprodukuje tyle samo amunicji, co prywatna spółka, na której czele stoi Paweł Poncyliusz, tylko za dużo niższą kwotę. W naszej ocenie kwestionuje to całą pożyczkę. Dzisiejsza UE wykorzystuje takie mechanizmy w formie szantażu wobec państw członkowskich. Zgoda na to oznacza utratę suwerenności
— wyjaśnił.
„SAFE jest bardzo niekorzystny”
Głos zabrał również rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Kredyt SAFE jest bardzo niekorzystny dla Polski. Donald Tusk i rządzący pieją z zachwytu nad tym programem. Problem w tym jest taki, że mówią o zaletach tego programu, a są to tylko słowa nigdzie niezapisane w ustawie. Przykładem tego jest sprawa Polskiej Amunicji, spółki prywatnej, która ma być głównym beneficjentem tego programu
— powiedział.
Nie chcemy, żeby kredyt SAFE był kolejnym szwindlem Tuska, wynikającym z mamienia polskiego społeczeństwa. PGZ może wyprodukować tę samą liczbę amunicji, za kwotę o 75 proc. niższą niż prywatna spółka. I to jest konkret. Szef PGZ mówi wprost: Polska Amunicja nie ma żadnych zdolności produkcyjnych
— dodał Bochenek.
„Chcemy rozmawiać o konkretnych kwotach”
Z kolei poseł Janusz Kowalski zauważył, że pożyczka w polskiej walucie będzie korzystniejsza.
Rząd Tuska i Domański uporczywie przekonują Polaków, że SAFE to tani pieniądz, który Polsce się opłaca. Instytut Podatków i Finansów Publicznych wykonał szczegółową analizę, z której wynika, że pożyczanie w złotych poprzez emisję obligacji jest tańsze niż pożyczka w euro
— powiedział.
Dzisiaj w debacie publicznej mowa jest tylko o oprocentowaniu, a zapomina się o koszcie całego zadłużenia. Domański próbuje wcisnąć Polakom pożyczkę w euro, twierdząc, że relacja złotówka do euro przez najbliższe 45 lat będzie taka sama. Ministerstwo finansów nie podało żadnej metodologii, wyliczeń czy kosztów całości zadłużenia. Chcemy rozmawiać o konkretnych kwotach
— kontynuował był wiceminister rolnictwa.
„SAFE to swoisty program widmo”
Poseł Bartosz Kownacki zauważył, że przy programie SAFE jest bardzo dużo niewiadomych.
Program SAFE to swoisty program widmo. Nie ma dokumentów, które wskazywałyby na korzyści tego programu. Dzisiaj producenci amunicji to też producenci widmo. To nie jest tylko kwestia wybudowania fabryki i pozyskania maszyn, ale też uzyskanie stosownych certyfikatów i koncesji. Tak naprawdę dziś tej fabryki nie ma
— powiedział.
Żądamy zwołania sejmowej Komisji Obrony Narodowej w fabryce, która rzekomo istnieje i ma być jednym z największych beneficjentów. Apelujemy - ktokolwiek widział i wie, gdzie jest ta fabryka - zgłaszajcie się do nas!
— zaapelował Kownacki.
