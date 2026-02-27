To nie koniec trudnych dni Szymona Hołowni w polityce! Były marszałek Sejmu może zostać ukarany za swoje niestawiennictwo w prokuraturze. Sprawa dotyczy śledztwa ws. słów Hołowni o „zamachu stanu”. „Oczekujemy, że marszałek Sejmu, powołując się na regulamin oraz ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, we własnym zakresie zdyscyplinuje posła Hołownię” — powiedział w rozmowie z „Faktem” rzecznik neo-Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Przerwane przesłuchanie
Prokuratura, która prowadzi śledztwo ws. słów Hołowni o „zamachu stanu”, nie może doprowadzić do jego zakończenia. Wszystko z powodu zachowania Hołowni, który nie stawia się na przesłuchaniu. Były marszałek Sejmu - według prokuratury - ma nie odpowiadać na kierowane do niego wezwania. Rzecznik prokuratury w rozmowie z „Faktem” wyraził nadzieję, że Hołownię zdyscyplinuje jego następca na funkcji marszałka Sejmu - Włodzimierz Czarzasty.
Przypomnijmy, że 3 listopada miała odbyć się kolejna część przesłuchania Hołowni, który występował w roli świadka. Pierwsza część przesłuchania, która odbyła się 10 października 2025 r. została przerwana na wniosek samego Hołowni. Ówczesny marszałek Sejmu jednak na przesłuchanie zaplanowane na 3 listopada się nie stawił. Jego pełnomocnik przekazał dziennikarzom, że jego klient udzielił już odpowiedzi na wszystkie pytania prokuratury. Nieobecność marszałka Sejmu na przesłuchaniu w prokuraturze skrytykowała sama prokuratura.
Uznajemy, że świadek w sposób nieuprawniony (…) uzurpował sobie prawo do oceniania, kto może być pokrzywdzonym w tym postępowaniu, a kto nie może być pokrzywdzonym, co należy do gestii gospodarza postępowania, czyli prokuratora
— mówił w listopadzie rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.
Teraz prokuratura chce wrócić do tego przesłuchania Hołowni i je zakończyć, ale jak informują śledczy, poseł już kilkukrotnie nie stawił się w ustalonych wcześniej terminach. Prok. Skiba poinformował o wpłynięciu wniosku od prezesa Trybunału Konstytucyjnego o nałożenie kary porządkowej, a referent sprawy wdrożyła stosowną procedurę.
Czarzasty zdyscyplinuje Hołownię?
Skiba w rozmowie z „Faktem” przypomniał, że ewentualne nałożenie kary porządkowej na parlamentarzystę wymaga uprzedniego uchylenia immunitetu.
Bierzemy pod uwagę skierowanie takiego wniosku do Sejmu, ale na tym etapie decyzja jeszcze nie zapadła. Zachowanie marszałka blokuje działania, bo terminy, które były uzgodnione, mogły być spożytkowane na przesłuchania innych osób
— podkreślił.
Oczekujemy, że marszałek Sejmu, powołując się na regulamin oraz ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, we własnym zakresie zdyscyplinuje posła Hołownię
— dodał.
