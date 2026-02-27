„Powinienem państwa trzymać w niepewności, ale powiem to u państwa po raz pierwszy. Przebiliśmy 80 tys.” - powiedział przewodniczący komitetu referendalnego w Krakowie Jan Hoffman w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do pytania o ilość zebranych podpisów pod referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego z KO. Według doniesień medialnych kandydatem KO na prezydenta Krakowa mógłby zostać Bogdan Klich. Kierownik placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie odniósł się do doniesień.
W Krakowie trwa zbieranie podpisów pod referendum ws. odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący komitetu referendalnego w Krakowie Jan Hoffman został zapytany, ile na ten moment udał się zebrać podpisów.
Oficjalną liczbę podajemy dwa razy w tygodniu - we wtorki i piątki o godz. 10. Powinienem państwa trzymać w niepewności, ale powiem to u państwa po raz pierwszy. Przebiliśmy 80 tys.
— powiedział Hoffman.
„Jest olbrzymie zaangażowanie społeczne”
Czy to zaskoczenie, że aż taka liczba osób jest chętna do tego, żeby odwołać Miszalskiego?
Z jednej strony jesteśmy zaskoczeni, że na tym etapie mamy tyle podpisów, ponieważ na początku, gdy startowaliśmy, to nasze estymacje był dla nas mniej optymistyczne, natomiast po kilku dniach widać było, że jest olbrzymie zaangażowanie społeczne. Jest emocja społeczna, to czego zabrakło w niektórych miastach, w których były podejmowane próby referendalne. Można się domyślać, nie znam dokładnych sytuacji w tych miastach, tam tej emocji zabrakło. Tutaj mamy emocję bardziej zabrzańską niż wrocławską
— wyjaśnił Hoffman.
Klich kandydatem w Krakowie?
Jak udało się nieoficjalnie ustalić mediom (WP oraz Telewizja wPolsce24) Bogdan Klich jest wśród kandydatów KO na prezydenta Krakowa w przypadku skutecznego odwołania Miszalskiego.
Do doniesień medialnych odniósł się sam zainteresowany.
Uprzejmie informuję, że w moich zawodowych planach nie mieści się żadna funkcja w samorządzie Krakowa
— napisał kierownik placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie na portalu X.
