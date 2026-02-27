„Niemcy nie chcą sobie brudzić rąk i wypuszczają Tuska, SAFE jest tego doskonałym przykładem. My się w to angażujemy, będziemy rezygnowali z kontraktów z Amerykanami, bo nie będzie na to pieniędzy, SAFE tego nie przewiduje. Za to Niemcy mówią: ‘Nie, my tego nie bierzemy’” - powiedział poseł PiS Jan Kanthak w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24.
Poseł Kanthak został zapytany o stosunek Polski pod rządami Koalicji 13 Grudnia do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
W mojej ocenie Donald Tusk na zlecenie niemieckie wypycha USA ze strefy europejskiej. Niemcy nie chcą sobie brudzić rąk i wypuszczają Tuska, SAFE jest tego doskonałym przykładem. My się w to angażujemy, będziemy rezygnowali z kontraktów z Amerykanami, bo nie będzie na to pieniędzy, SAFE tego nie przewiduje. Za to Niemcy mówią: „Nie, my tego nie bierzemy”…
