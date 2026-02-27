Tylko u Nas

TYLKO U NAS. SAFE służy do geopolitycznej rozgrywki? Kanthak: "Tusk na zlecenie Niemiec wypycha USA ze strefy europejskiej"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Na zdjęciu poseł PiS Jan Kanthak w programie "Rozmowa Wikły" / autor: Telewizja wPolsce24
Na zdjęciu poseł PiS Jan Kanthak w programie "Rozmowa Wikły" / autor: Telewizja wPolsce24

Niemcy nie chcą sobie brudzić rąk i wypuszczają Tuska, SAFE jest tego doskonałym przykładem. My się w to angażujemy, będziemy rezygnowali z kontraktów z Amerykanami, bo nie będzie na to pieniędzy, SAFE tego nie przewiduje. Za to Niemcy mówią: ‘Nie, my tego nie bierzemy’” - powiedział poseł PiS Jan Kanthak w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24.

Poseł Kanthak został zapytany o stosunek Polski pod rządami Koalicji 13 Grudnia do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W mojej ocenie Donald Tusk na zlecenie niemieckie wypycha USA ze strefy europejskiej. Niemcy nie chcą sobie brudzić rąk i wypuszczają Tuska, SAFE jest tego doskonałym przykładem. My się w to angażujemy, będziemy rezygnowali z kontraktów z Amerykanami, bo nie będzie na to pieniędzy, SAFE tego nie przewiduje. Za to Niemcy mówią: „Nie, my tego nie bierzemy”…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych