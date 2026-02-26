Prezes PiS o koalicji Tuska: Wmawiali nam, że polityka zagraniczna i polskie rolnictwo są w dobrych rękach. Oderwani czy tak zakłamani?

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na platformie X odniósł się do dzisiejszego exposé szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz do debaty ws. wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.

Cały dzień wmawiali nam, że polska polityka zagraniczna i polskie rolnictwo są w dobrych rękach. Dowiedzieliśmy się de facto, że sojusz NATO nie jest już przyszłością, a import produktów z krajów Mercosur, pakt migracyjny czy rewolucja pseudoekologiczna to polski interes narodowy

— napisał na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Oderwani czy tak zakłamani?”

Na koniec Tusk, będący twarzą tych szkodliwych projektów, zaczął wmawiać, że dzięki temu Polakom żyje się lepiej. Oderwani czy tak zakłamani?

— zapytał lider PiS.

